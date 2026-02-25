Νέα κοινή εμφάνιση για τον Pedro Pascal και τον Rafael Olarra με τρυφερές στιγμές

Οι δύο άνδρες έχουν εμφανιστεί μαζί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας τις δηλώσεις

Ο Pedro Pascal και ο Rafael Olarra βρέθηκαν μαζί αυτή την εβδομάδα σε μια βόλτα στο Beverly Hills, όπου τους εντόπισαν να περπατούν δίπλα-δίπλα και να κρατούν ο ένας τη μέση του άλλου. Σε κάποιες στιγμές, ο Pascal ακουμπά το πηγούνι του στους ώμους του Olarra, χωρίς να κάνουν δηλώσεις για τη φύση της σχέσης τους.

Οι δύο άνδρες έχουν εμφανιστεί μαζί αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ άλλων σε βόλτα στη Νέα Υόρκη και σε θεατρική παράσταση για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Διάβασε επίσης: Ο Pedro Pascal και ο αθλητής του τριάθλου Rafael Olarra πιασμένοι χέρι χέρι στη Νέα Υόρκη

Προηγούμενη σχέση του Olarra ήταν με τον ηθοποιό Luke Evans, η οποία είχε λήξει πριν από αρκετό καιρό. Παρά τις εμφανίσεις τους, κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την προσωπική τους ζωή.

Οι εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση τους, ενώ παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για νέα ρομαντική σύνδεση ή φιλική σχέση με αυξημένη οικειότητα.

Διάβασε επίσης: Η νέα queer πλευρά του Pedro Pascal στη μεγάλη οθόνη

