Fashion 25.02.2026

Σύμφωνα με το Pinterest, αυτή την απόχρωση θα φοράς για το υπόλοιπο του 2026

cool_blue (2)
Ανάμεσα σε παγωμένες υφές και βαθιές αντιθέσεις, το cool blue επαναπροσδιορίζει το winter-to-spring styling με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και την πολυτέλεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Το χρώμα υπήρξε πάντα ένας από τους πιο ισχυρούς συναισθηματικούς δείκτες στη μόδα. Αν κάτι μας δίδαξε η Miranda Priestly, είναι ότι η ακρίβεια μετράει, δεν είναι απλά μπλε, είναι ψυχρό μπλε, ή όπως το λέμε τώρα, cool blue: παγωμένο, κρυσταλλικό, σχεδόν υποθερμικό στην αίσθηση του.

Αν και το Pinterest έχει προβλέψει μια γκάμα αποχρώσεων για το 2026, αυτή η παγωμένη απόχρωση είναι αυτή που κυριαρχεί ήδη στις τάσεις. Δίνει αίσθηση φρεσκάδας χωρίς να γίνεται υπερβολικά γλυκιά, τολμηρή αλλά ταυτόχρονα διακριτικά πολυτελής. Η μεγαλύτερη γοητεία έρχεται από το πώς συνδυάζεται. Συχνά με πιο σκούρες, αναπάντεχες αποχρώσεις όπως σοκολατί ή βαθύ μπορντό, δημιουργώντας χρωματικές ιστορίες που είναι ταυτόχρονα κομψές και προοδευτικές.

cool_blue_outfit
https://www.instagram.com/valerie.kei/

Διάβασε επίσης: Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν

Υπάρχει επίσης κάτι εγγενώς μοντέρνο σε αυτή την απόχρωση. Όπου τα παστέλ παλαιότερα θεωρούνταν παραδοσιακά θηλυκά, το cool blue έχει πιο αιχμηρή ανάγνωση, σχεδόν μεταλλική σε ορισμένα υφάσματα, προσδίδοντας ακόμη και στις πιο μαλακές σιλουέτες μια κατεύθυνση. Εμφανιζόμενο σε ρευστά σατέν, δομημένα πανωφόρια, το χρώμα προσφέρει μια αίσθηση σκοπιμότητας, όχι μόνο εποχικότητας.

Πώς φοράνε το cool blue οι fashionistas

Συνδυασμένο με animal print

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να κάνεις το cool blue πιο «καθημερινό» είναι ο συνδυασμός του με animal print. Η απαλότητα της παγωμένης απόχρωσης αντιπαραβάλλεται δυνατά με τα πιο edgy prints, όπως λεοπάρ ή Zebra, δημιουργώντας έναν μοντέρνο και παιχνιδιάρικο συνδυασμό. Ένα cozy ice-blue πουλόβερ με λεοπάρ παπούτσια ή λίγα αξεσουάρ σε animal print ισορροπούν την εμφάνιση με κομψό τρόπο.

cool_blue
https://www.instagram.com/katyaklema/

Ως πανωφόρι

Αν το να φοράς την απόχρωση από πάνω μέχρι κάτω φαίνεται υπερβολικό, δοκιμασέ το σε πανωφόρι. Ένα παλτό ή σακάκι σε αυτή την απόχρωση προσθέτει χρώμα χωρίς να ξεφεύγει από τις καθημερινές σκούρες παλέτες. Συνδυασμένο με navy, μαύρο ή κλασικό τζιν, το cool blue δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας σε κάθε εμφάνιση, χωρίς να απαιτεί πολύ styling.

cool_blue_palto
https://www.instagram.com/elenalenakkk/

Ως pop of color

Για πιο διακριτικούς συνδυασμούς, ένα αξεσουάρ σε cool blue, ένα πουλόβερ, φουλάρι ή τσάντα, μπορεί να φωτίσει σκούρα staples όπως μαύρο παντελόνι ή δερμάτινα καφέ αντικείμενα. Ο συνδυασμός δίνει φρεσκάδα χωρίς να υπερβάλλει, προσθέτοντας βάθος και κομψότητα στο σύνολο.

cool_blue_fashion
https://www.instagram.com/valerie.kei/

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 4 στιλιστικά hacks θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινό outfit

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends pinterest
