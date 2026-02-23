Fashion 23.02.2026

Αυτά τα 4 στιλιστικά hacks θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινό outfit

outfit_valentine
Απλά και πρακτικά styling tricks δίνουν νέα πνοή σε πλεκτά, παλτό και παντελόνια, μεταμορφώνοντας τα χειμερινά looks με μικρές αλλά καθοριστικές λεπτομέρειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον χειμώνα, το ντύσιμο συχνά μπαίνει στον «αυτόματο πιλότο». Τα ίδια πλεκτά, τα ίδια παλτό, τα ίδια μποτάκια επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα το προσωπικό στιλ να μοιάζει στάσιμο. Η πρακτικότητα παίρνει τον πρώτο ρόλο, όμως η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται να μπαίνει σε παύση μαζί με τη θερμοκρασία.

Η ανανέωση δεν απαιτεί απαραίτητα νέες αγορές. Αντίθετα, μικρές, έξυπνες παρεμβάσεις μπορούν να μεταμορφώσουν βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας και να δώσουν νέα πνοή σε σύνολα που έχουν φορεθεί πολλές φορές. Ακολουθούν 4 styling hacks που επαναπροσδιορίζουν τα χειμερινά looks χωρίς επιπλέον κόστος.

outfits_xeimwnas
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Διάβασε επίσης: Doctor Bag: Το απόλυτο fashion trend του 2026

1. Μια καρφίτσα αλλάζει τα πάντα

Τα απλά πλεκτά και τα basic T-shirts μπορούν να αποκτήσουν χαρακτήρα με μία μόνο προσθήκη: μια statement καρφίτσα. Είτε πρόκειται για vintage κομμάτι είτε για πιο μοντέρνο σχέδιο, η τοποθέτησή της κοντά στον ώμο ή στο κέντρο του στήθους δημιουργεί αμέσως ένα focal point.

Το αποτέλεσμα; Ένα κατά τα άλλα «ήσυχο» outfit αποκτά πρόθεση και στιλιστική κατεύθυνση. Μια φτερωτή ή μεταλλική καρφίτσα μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για ολόκληρο το look, αναβαθμίζοντας ακόμη και το πιο basic πλεκτό.

karfitsa_palto
https://www.instagram.com/elodieromy/

2. Το λευκό T-shirt που φαίνεται όσο πρέπει

Το layering με λευκό T-shirt κάτω από πουλόβερ είναι διαχρονικό, όμως η λεπτομέρεια στο τελείωμα κάνει τη διαφορά. Αντί για απλό «ξεχείλωμα» του T-shirt, το στρίψιμο του τελειώματος του πουλόβερ προς τα μέσα και η σταθεροποίησή του με μια μικρή καρφίτσα δημιουργεί ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Έτσι αποκαλύπτεται διακριτικά το λευκό ύφασμα, δίνοντας δομή και ενδιαφέρον στο σύνολο, χωρίς να φαίνεται πρόχειρο.

@amyfuchsiashawBy request: how I pin my jumper so the white tee shows (promise it’s easier than it looks!) Wool winter jumper styling trick♬ Breathing Feels Like a Burden – Aden Jazz

3. Το παλτό αποκτά funnel neck

Το funnel neck είναι μία από τις πιο κομψές τάσεις των τελευταίων σεζόν. Αντί για επένδυση σε νέο πανωφόρι, το κολάρο ενός κλασικού μάλλινου παλτό μπορεί να επανατοποθετηθεί προς τα μέσα και να στερεωθεί με καρφίτσα, δημιουργώντας πιο γλυπτική, ψηλή γραμμή. Η αλλαγή απαιτεί ελάχιστο χρόνο, όμως μεταμορφώνει άμεσα το παλτό, χαρίζοντας μοντέρνα αισθητική σε ένα διαχρονικό κομμάτι.

@amyfuchsiashawBeen pinning both my big long double breasted coats this winter. Especially when it’s as cold as it is at the moment. Small tweak but a big silouette change. Winter coat, winter styling♬ Paris – The Brazilians of Bossa Nova

4. Νέα σιλουέτα με bubble τελείωμα στο παντελόνι

Τα τζιν και τα tailored παντελόνια μπορούν να αποκτήσουν πιο σύγχρονη γραμμή με ένα διακριτικό «φούσκωμα» στο τελείωμα. Αντί για κλασικό ρεβέρ, το στρίψιμο του υφάσματος προς τα πάνω και η στερέωσή του εσωτερικ, για παράδειγμα μέσα από ένα εφαρμοστό layer από μέσα, δημιουργεί bubble effect που «κάθεται» ιδανικά πάνω από τις μπότες. Το trick αυτό ανανεώνει τον τρόπο που φοριούνται τα denim και δίνει νέα διάσταση στα χειμερινά layering looks.

panteloni_tzin
https://www.instagram.com/sofiamcoelho/?hl=en

Διάβασε επίσης: 5 fashion tips από τα catwalks για να αναβαθμίσεις τα office looks σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends χειμώνας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

23.02.2026
Επόμενο
Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

23.02.2026

Δες επίσης

Απολέπιση χωρίς λάθη: Πώς να κρατήσεις το δέρμα σου λείο και υγιές
Beauty

Απολέπιση χωρίς λάθη: Πώς να κρατήσεις το δέρμα σου λείο και υγιές

23.02.2026
Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο
Life

Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο

23.02.2026
Η συνταγή για τηγανιτά καλαμαράκια που εξαφανίζονται στο λεπτό
Food

Η συνταγή για τηγανιτά καλαμαράκια που εξαφανίζονται στο λεπτό

23.02.2026
5 κόλπα για να γλιτώσεις τον συνωστισμό στα πιο διάσημα αξιοθέατα του εξωτερικού
Life

5 κόλπα για να γλιτώσεις τον συνωστισμό στα πιο διάσημα αξιοθέατα του εξωτερικού

22.02.2026
7 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια στις διακοπές και πώς να τα αποφύγεις
Life

7 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια στις διακοπές και πώς να τα αποφύγεις

22.02.2026
Τι να τρως πριν και μετά την προπόνηση για μέγιστα αποτελέσματα
Fitness

Τι να τρως πριν και μετά την προπόνηση για μέγιστα αποτελέσματα

22.02.2026
Αντιμετώπισε το άγχος χωρίς φάρμακα – 4 τεχνικές που πραγματικά δουλεύουν
Life

Αντιμετώπισε το άγχος χωρίς φάρμακα – 4 τεχνικές που πραγματικά δουλεύουν

22.02.2026
Crinkle cookies: Η συνταγή για τα πιο σοκολατένια μπισκότα που έχεις δοκιμάσει
Food

Crinkle cookies: Η συνταγή για τα πιο σοκολατένια μπισκότα που έχεις δοκιμάσει

22.02.2026
Τα 5 λάθη που κάνουν οι 9/10 στην πρώτη τους δουλειά
Life

Τα 5 λάθη που κάνουν οι 9/10 στην πρώτη τους δουλειά

22.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη