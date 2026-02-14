Fashion 14.02.2026

Doctor Bag: Το απόλυτο fashion trend του 2026

tsanta
Η doctor bag επιστρέφει στο προσκήνιο το 2026 με κλασικό σχήμα, ουδέτερα χρώματα και στιβαρή κατασκευή
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν αγαπάς τις τσάντες που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα, η doctor bag είναι το must-have αξεσουάρ για το 2026. Το κλασικό ορθογώνιο σχήμα της, οι διπλές λαβές και τα ουδέτερα χρώματα την καθιστούν ιδανική για κάθε περίσταση, από το γραφείο μέχρι casual εμφανίσεις στην πόλη.

Μπορεί να ξεκίνησε ως πρακτική τσάντα για γιατρούς τον 19ο αιώνα, όμως σήμερα πρωταγωνιστεί στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Η στιβαρή της κατασκευή και η κλασική γραμμή συνδυάζονται με σύγχρονες λεπτομέρειες και υλικά, καθιστώντας την τόσο λειτουργική όσο και κομψή.

docto_bag
https://www.instagram.com/baguettes_vintage/?hl=el

Διάβασε επίσης: Maison Margiela: O οίκος φέρνει για πρώτα φορά στο φως τα αρχεία του

Η doctor bag ξεχωρίζει για την ορθογώνια φόρμα της και τις καθαρές, κομψές γραμμές της. Φέτος, οι σχεδιαστές πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά, όπως σουέτ, δέρμα με εφέ κροκό ή μαλακά δέρματα, ενώ τα χρώματα παραμένουν ουδέτερα, μαύρο, καφέ και γκρι, για να ταιριάζουν εύκολα με κάθε look.

Ο οίκος Loewe την προτείνει σε σοκολατί σουέτ, ενώ η Bottega Veneta την ανανεώνει με δέρμα κροκό σε γκρι τόνο, συνδυάζοντας πρακτικότητα και σύγχρονη αισθητική. Παράλληλα, η Hermès συνεχίζει την παράδοση με τη διάσημη τσάντα Plume, απλή αλλά εκλεπτυσμένη.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, η doctor bag έχει γνωρίσει πολλές εκδοχές, χωρίς ποτέ να χάνει τη λειτουργικότητα και το διαχρονικό στυλ της. Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 έγινε αγαπημένο αξεσουάρ των fashion icons, σύμβολο κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Το 2026 συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της στη μόδα, αποδεικνύοντας ότι η κλασική κομψότητα παραμένει πάντα επίκαιρη.

Διάβασε επίσης: Ralph Lauren FW26: Ντύνοντας τη σύγχρονη ηρωίδα

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends
