Beauty 14.02.2026

Πες μου το σπυράκι σου, να σου πω τι έχεις

xili_beauty
Το face mapping αποκαλύπτει πώς κάθε σημείο του προσώπου σου μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές λειτουργίες του οργανισμού
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα σπυράκι στο πηγούνι, άλλο ένα στο μέτωπο, κι εσύ στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη προσπαθώντας να καταλάβεις τι φταίει. Δεν είναι πάντα θέμα καλλυντικών ή κακής ρουτίνας, πολλές φορές το δέρμα σου λειτουργεί σαν καθρέφτης όσων συμβαίνουν μέσα στο σώμα σου αλλά και στην καθημερινότητά σου.

Η φιλοσοφία του face mapping, που προέρχεται από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική και συναντάται πλέον και σε πιο σύγχρονες δερματολογικές προσεγγίσεις, υποστηρίζει ότι κάθε σημείο του προσώπου συνδέεται με συγκεκριμένες λειτουργίες του οργανισμού. Παρατηρώντας πού εμφανίζονται τα σπυράκια, μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα.

skincare (18)
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Θες πιο μακριά μαλλιά; Αυτοί είναι οι 4 κανόνες που πρέπει να ξέρεις

Μέτωπο

Όταν εμφανίζονται σπυράκια στο μέτωπό σου, συχνά σχετίζονται με την πέψη και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το άγχος. Κακή διατροφή, έλλειψη ύπνου και έντονο στρες μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό σου και να το δείχνουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Ανάμεσα στα φρύδια

Αν τα σπυράκια εμφανίζονται ανάμεσα στα φρύδια σου, ίσως το συκώτι σου χρειάζεται ένα διάλειμμα. Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ ή λιπαρών και πικάντικων τροφών μπορεί να αποτυπώνεται σε αυτή την περιοχή.

https://unsplash.com/

Μύτη

Η περιοχή της μύτης συνδέεται με την καρδιά και το κυκλοφορικό σου σύστημα. Υπερβολικό αλάτι, κορεσμένα λιπαρά και μια γενικότερη ανισορροπία στη διατροφή σου ενδέχεται να παίζουν ρόλο.

Μάγουλα

Τα σπυράκια στα μάγουλα συχνά έχουν να κάνουν με το περιβάλλον σου και το αναπνευστικό σου. Η κακή ποιότητα αέρα, το κάπνισμα αλλά και η επαφή με βρώμικες επιφάνειες, όπως το κινητό ή οι μαξιλαροθήκες, μπορούν να επηρεάσουν το δέρμα σου.

https://unsplash.com/

Πηγούνι και σαγόνι

Στο πηγούνι και το σαγόνι πρωταγωνιστούν οι ορμόνες σου. Ορμονικές αλλαγές λόγω περιόδου, αυξημένο στρες ή άλλες ενδοκρινικές διακυμάνσεις συχνά εκδηλώνονται σε αυτά τα σημεία.

Γραμμή γνάθου

Η γραμμή της γνάθου επηρεάζεται επίσης από ορμονικές διακυμάνσεις αλλά και από συσσώρευση τοξινών. Όταν δεν ξεκουράζεσαι αρκετά ή η διατροφή σου δεν είναι ισορροπημένη, το δέρμα σου μπορεί να το δείξει εκεί.

Διάβασε επίσης: Βarcode nails: Barcode nails Η κορεάτικη τάση που αλλάζει το παιχνίδι του nail art

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty skincare
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Doctor Bag: Το απόλυτο fashion trend του 2026

Doctor Bag: Το απόλυτο fashion trend του 2026

14.02.2026
Επόμενο
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

14.02.2026

Δες επίσης

Doctor Bag: Το απόλυτο fashion trend του 2026
Fashion

Doctor Bag: Το απόλυτο fashion trend του 2026

14.02.2026
Από την προδοσία μέχρι την εγκατάλειψη: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος κάθε ζωδίου
Life

Από την προδοσία μέχρι την εγκατάλειψη: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος κάθε ζωδίου

14.02.2026
3 τρόποι να κοιμηθείς καλύτερα όταν έχεις βουλωμένη μύτη
Life

3 τρόποι να κοιμηθείς καλύτερα όταν έχεις βουλωμένη μύτη

13.02.2026
Τάμτα: Αυτή είναι η διάσημη σχεδιάστρια που θα φορέσει στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026
Fashion

Τάμτα: Αυτή είναι η διάσημη σχεδιάστρια που θα φορέσει στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

13.02.2026
Οι 4 ασκήσεις που οι personal trainers προτείνουν για γρήγορη αλλαγή σώματος
Fitness

Οι 4 ασκήσεις που οι personal trainers προτείνουν για γρήγορη αλλαγή σώματος

13.02.2026
Τα 3 ζώδια που θα δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να φουσκώνει άμεσα
Life

Τα 3 ζώδια που θα δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να φουσκώνει άμεσα

13.02.2026
6 μυστικά για να βρεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια σε κάθε προορισμό
Life

6 μυστικά για να βρεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια σε κάθε προορισμό

13.02.2026
Η Apple Martin μιλά για την ακμή που επηρέασε την αυτοπεποίθησή της
Beauty

Η Apple Martin μιλά για την ακμή που επηρέασε την αυτοπεποίθησή της

13.02.2026
Βαρέθηκες το βουργουνδί; Αυτή είναι η ιδανική απόχρωση για το επόμενο μανικιούρ σου
Beauty

Βαρέθηκες το βουργουνδί; Αυτή είναι η ιδανική απόχρωση για το επόμενο μανικιούρ σου

13.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ