Πες μου το σπυράκι σου, να σου πω τι έχεις

Το face mapping αποκαλύπτει πώς κάθε σημείο του προσώπου σου μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές λειτουργίες του οργανισμού

Ένα σπυράκι στο πηγούνι, άλλο ένα στο μέτωπο, κι εσύ στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη προσπαθώντας να καταλάβεις τι φταίει. Δεν είναι πάντα θέμα καλλυντικών ή κακής ρουτίνας, πολλές φορές το δέρμα σου λειτουργεί σαν καθρέφτης όσων συμβαίνουν μέσα στο σώμα σου αλλά και στην καθημερινότητά σου.

Η φιλοσοφία του face mapping, που προέρχεται από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική και συναντάται πλέον και σε πιο σύγχρονες δερματολογικές προσεγγίσεις, υποστηρίζει ότι κάθε σημείο του προσώπου συνδέεται με συγκεκριμένες λειτουργίες του οργανισμού. Παρατηρώντας πού εμφανίζονται τα σπυράκια, μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα.

Μέτωπο

Όταν εμφανίζονται σπυράκια στο μέτωπό σου, συχνά σχετίζονται με την πέψη και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το άγχος. Κακή διατροφή, έλλειψη ύπνου και έντονο στρες μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό σου και να το δείχνουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Ανάμεσα στα φρύδια

Αν τα σπυράκια εμφανίζονται ανάμεσα στα φρύδια σου, ίσως το συκώτι σου χρειάζεται ένα διάλειμμα. Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ ή λιπαρών και πικάντικων τροφών μπορεί να αποτυπώνεται σε αυτή την περιοχή.

Μύτη

Η περιοχή της μύτης συνδέεται με την καρδιά και το κυκλοφορικό σου σύστημα. Υπερβολικό αλάτι, κορεσμένα λιπαρά και μια γενικότερη ανισορροπία στη διατροφή σου ενδέχεται να παίζουν ρόλο.

Μάγουλα

Τα σπυράκια στα μάγουλα συχνά έχουν να κάνουν με το περιβάλλον σου και το αναπνευστικό σου. Η κακή ποιότητα αέρα, το κάπνισμα αλλά και η επαφή με βρώμικες επιφάνειες, όπως το κινητό ή οι μαξιλαροθήκες, μπορούν να επηρεάσουν το δέρμα σου.

Πηγούνι και σαγόνι

Στο πηγούνι και το σαγόνι πρωταγωνιστούν οι ορμόνες σου. Ορμονικές αλλαγές λόγω περιόδου, αυξημένο στρες ή άλλες ενδοκρινικές διακυμάνσεις συχνά εκδηλώνονται σε αυτά τα σημεία.

Γραμμή γνάθου

Η γραμμή της γνάθου επηρεάζεται επίσης από ορμονικές διακυμάνσεις αλλά και από συσσώρευση τοξινών. Όταν δεν ξεκουράζεσαι αρκετά ή η διατροφή σου δεν είναι ισορροπημένη, το δέρμα σου μπορεί να το δείξει εκεί.

