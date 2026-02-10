7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι δεν έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου

Το πρώτο βήμα είναι να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να κλείσεις το κεφάλαιο και να είσαι έτοιμος για νέες σχέσεις με καθαρό μυαλό και καρδιά

Οι χωρισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι, και πολλές φορές νομίζεις ότι προχωράς μπροστά, αλλά μέσα σου κάτι ακόμα σε κρατάει κολλημένο στον πρώηνσου. Αν αναρωτιέσαι αν πραγματικά έχεις ξεπεράσει τη σχέση, υπάρχουν μερικά ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι δεν έχεις αφήσει πλήρως πίσω το παρελθόν.

1. Σκέφτεσαι συνεχώς τον πρώην σου

Αν οι σκέψεις για εκείνον ή εκείνη επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μέρα σου, ακόμα κι όταν προσπαθείς να συγκεντρωθείς σε κάτι άλλο, μάλλον δεν έχεις ξεπεράσει τη σχέση.

2. Παρακολουθείς τα social media του/της

Αν ελέγχεις συνεχώς τα προφίλ στα social media, κοιτάς φωτογραφίες ή stories και νιώθεις ζήλια ή νοσταλγία, αυτό δείχνει ότι η συναισθηματική σύνδεση δεν έχει χαθεί ακόμα.

3. Συγκρίνεις κάθε νέο πρόσωπο με τον πρώην σου

Όταν οι νέοι άνθρωποι στη ζωή σου αξιολογούνται συνέχεια με βάση τον πρώην, αντί να τους γνωρίζεις πραγματικά, είναι σημάδι ότι το παρελθόν επηρεάζει ακόμα την καρδιά σου.

4. Σου λείπει περισσότερο η συνήθεια παρά το άτομο

Αν η νοσταλγία σου αφορά κυρίως τις καθημερινές συνήθειες και όχι πραγματικά τον χαρακτήρα του πρώην σου, σημαίνει ότι προσκολλάσαι σε όσα σου ήταν οικεία και ασφαλή.

5. Νιώθεις θυμό ή απογοήτευση που χώρισες

Η συνεχής ενασχόληση με αρνητικά συναισθήματα για τον χωρισμό δείχνει ότι ακόμα δεν έχεις συμφιλιωθεί με το τέλος της σχέσης.

6. Κρατάς αναμνηστικά ή δώρα

Αν δεν μπορείς να αποχωριστείς δώρα, φωτογραφίες ή προσωπικά αντικείμενα που σου θύμιζαν τον πρώην σου, είναι ένα σαφές σημάδι ότι το παρελθόν σε κρατάει δέσμιο.

7. Φαντάζεσαι το ενδεχόμενο επιστροφής

Όταν σκέφτεσαι συχνά «Τι θα γινόταν αν…» ή ελπίζεις σε επανασύνδεση, ακόμα κι αν προσπαθείς να προχωρήσεις, η καρδιά σου δεν έχει αφήσει πραγματικά τη σχέση πίσω.

