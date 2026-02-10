Screen News 10.02.2026

Γιάννης Σμαραγδής: Η νέα ταινία που ετοιμάζει μετά τον Καποδίστρια

Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε τις πρώτες πληροφορίες για το φιλόδοξο project του γνωστού δημιουργού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιάννης Σμαραγδής ετοιμάζει ένα νέο κινηματογραφικό έργο με έντονο ιστορικό χαρακτήρα. Μετά την πολυσυζητημένη ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος στρέφει τώρα το βλέμμα του στην προσωπικότητα και τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, φέρνοντας για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του θρυλικού αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, όπου ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε τις πρώτες πληροφορίες για το φιλόδοξο project του γνωστού δημιουργού.

Γιάννης Σμαραγδής Καποδίστριας

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προηγούμενη ταινία για τον Καποδίστρια, ο Σμαραγδής δείχνει αμετακίνητος και αποφασισμένος να προχωρήσει με το επόμενο του εγχείρημα. Ο ίδιος είχε σχολιάσει παλιότερα τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, λέγοντας ότι μια μικρή ομάδα επικριτών είχε ασκήσει σκληρή κριτική, ενώ παράλληλα γελούσαν και κορόιδευαν την ταινία, παρά την προσπάθεια και το πάθος που είχε αφιερώσει στη δημιουργία της.


Η νέα παραγωγή θα αποτελέσει την πρώτη κινηματογραφική προσέγγιση αποκλειστικά για τον Κολοκοτρώνη, με μεγάλες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σκηνοθετικής επιμέλειας. Όπως τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας, η ταινία θα έχει υψηλό κόστος, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, και θα περιλαμβάνει σκηνές πολέμου, πολλούς κασκαντέρ, άλογα και εκτεταμένες σκηνές δράσης, ώστε να αποδοθεί με ρεαλισμό η εποχή και τα γεγονότα.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι η ταινία είναι μοναδική στο είδος της, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προσεγγίζεται κινηματογραφικά, και πρότεινε ότι θα μπορούσε να έχει διεθνή απήχηση αν γυριζόταν και αγγλόφωνη, ώστε η ιστορία του ήρωα που απελευθέρωσε μια χώρα να φτάσει σε κοινό παγκόσμιας κλίμακας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Γιάννης Σμαραγδής νέες ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν στο Release Athens 2026

Οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν στο Release Athens 2026

10.02.2026
Επόμενο
Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

10.02.2026

Δες επίσης

CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ
Cinema

CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ

10.02.2026
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara
Cinema

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara

10.02.2026
Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump
Cinema

Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump

10.02.2026
Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

10.02.2026
Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό
Cinema

Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό

10.02.2026
Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles
Cinema

Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles

09.02.2026
Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale
Cinema

Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale

09.02.2026
Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton
Cinema

Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

09.02.2026
My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα
Cinema

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

08.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ