Γιάννης Σμαραγδής: Η νέα ταινία που ετοιμάζει μετά τον Καποδίστρια

Ο Γιάννης Σμαραγδής ετοιμάζει ένα νέο κινηματογραφικό έργο με έντονο ιστορικό χαρακτήρα. Μετά την πολυσυζητημένη ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος στρέφει τώρα το βλέμμα του στην προσωπικότητα και τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, φέρνοντας για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του θρυλικού αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, όπου ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε τις πρώτες πληροφορίες για το φιλόδοξο project του γνωστού δημιουργού.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προηγούμενη ταινία για τον Καποδίστρια, ο Σμαραγδής δείχνει αμετακίνητος και αποφασισμένος να προχωρήσει με το επόμενο του εγχείρημα. Ο ίδιος είχε σχολιάσει παλιότερα τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, λέγοντας ότι μια μικρή ομάδα επικριτών είχε ασκήσει σκληρή κριτική, ενώ παράλληλα γελούσαν και κορόιδευαν την ταινία, παρά την προσπάθεια και το πάθος που είχε αφιερώσει στη δημιουργία της.





Η νέα παραγωγή θα αποτελέσει την πρώτη κινηματογραφική προσέγγιση αποκλειστικά για τον Κολοκοτρώνη, με μεγάλες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σκηνοθετικής επιμέλειας. Όπως τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας, η ταινία θα έχει υψηλό κόστος, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, και θα περιλαμβάνει σκηνές πολέμου, πολλούς κασκαντέρ, άλογα και εκτεταμένες σκηνές δράσης, ώστε να αποδοθεί με ρεαλισμό η εποχή και τα γεγονότα.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι η ταινία είναι μοναδική στο είδος της, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προσεγγίζεται κινηματογραφικά, και πρότεινε ότι θα μπορούσε να έχει διεθνή απήχηση αν γυριζόταν και αγγλόφωνη, ώστε η ιστορία του ήρωα που απελευθέρωσε μια χώρα να φτάσει σε κοινό παγκόσμιας κλίμακας.

