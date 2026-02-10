Θέατρο 10.02.2026

Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Ξενίσε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον η τέταρτη παράσταση – «Σκίτσο» της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. «Κι αν όλα τελειώνουν, τότε τουλάχιστον ας τελειώσουν επάνω στη σκηνή. Γιατί εκεί μπορούν πάντα να ξαναρχίσουν…»
Mad.gr

Με τίτλο «Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1», σε σύλληψη και δημιουργία της Μάρθας Μπουζιούρη.

Σε ένα μέλλον όπου η ψυχαγωγία παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και το ζωντανό θέαμα έχει εκτοπιστεί, οκτώ ηθοποιοί συναντιούνται για πρώτη φορά στα ερείπια ενός εγκαταλελειμμένου θεάτρου. Είναι – ήταν – το πρώτο θέατρο της χώρας. Κι αύριο κατεδαφίζεται. Όλοι τους έχουν χρόνια να ανέβουν σε σκηνή. Κάποιος σπούδασε αλλά δεν πρόλαβε να παίξει. Κάποιος δανείζει σώμα και φωνή σε ΑΙ generated διαφημίσεις και videogames. Κάποιος το εγκατέλειψε πριν τον εγκαταλείψει εκείνο. Σχεδόν κανείς δεν θυμάται πώς φτιάχνεται το θέατρο. Θυμούνται όμως ότι τους λείπει. Κι αυτό αρκεί.

Χωρίς έργο, χωρίς σκηνοθέτη, χωρίς κοινό, με φόβο, αβεβαιότητα και δυσπιστία, ξεκινούν από το μηδέν να δημιουργήσουν θέατρο ξανά. Αντικείμενα από παλιές παραστάσεις, βιβλία, προγράμματα, σπασμένα μουσικά όργανα, φθαρμένα κοστούμια και μάσκες – θραύσματα της ιστορίας του θεάτρου – θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους, θα ανασύρουν ξεχασμένα λόγια και μνήμες. Σιγά σιγά, το σώμα τους θα θυμηθεί. Πώς να πλησιάζει ξανά ένα άλλο σώμα. Να συντονίζεται σε μια μελωδία. Να σπάει. Να σωπαίνει. Nα λέει μια ιστορία.

Το Σκίτσο 4 | «Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1» είναι μια παράσταση υβριδικού θέατρο εν θεάτρω που ακροβατεί – πότε παιχνιδιάρικα, πότε μελαγχολικά, πότε επικίνδυνα – μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλαστικής κατασκευής. Μέσα από φρενήρεις ρυθμούς, παρατεταμένες παύσεις, black outs, playbacks, σιωπές και τραγούδια, θεατρικές ερμηνείες και προσωπικές εξομολογήσεις, βιωματικά κείμενα, ΑΙ generated κείμενα και αυτοσχεδιασμούς, συνθέτει μια θραυσματική δραματουργία, που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην παράσταση και την πρόβα, τον ηθοποιό και τον ρόλο, το παρελθόν και το μέλλον, τον άνθρωπο και τον αλγόριθμο.

Φτιαγμένη με τα υλικά της πραγματικής ζωής, της ζωής στη σκηνή και της ζωής στον ψηφιακό κόσμο, η παράσταση είναι τελικά μια υπενθύμιση για την επίμονη, αρχέγονη, ακατανίκητη ανάγκη του ανθρώπου/ηθοποιού να συνεχίζει να παίζει.

Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Βοηθός σκηνοθέτριας: Βασίλης Λυμπερόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος ΒλάχοςΘεοδώρα ΓεωργακοπούλουΔημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία ΚωνσταντελάκηΆννα ΛουϊζίδηΘωμάς Μακρυγιάννης, ΟυίτσιΤατιάνα Άννα Πίττα

Ευχαριστίες στη συνθέτρια Άννα Στερεοπούλου για την ευγενική παραχώρηση των μουσικών συνθέσεων (“Oneirograph…v.5.spindle”, “Well Venter”) που ακούγονται στην παράσταση.

Για την Πειραματική Σκηνή

Έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης έχει εγκαινιάσει φέτος η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, υπό την ευθύνη του Ακύλλα Καραζήση και της Νεφέλης Μαϊστράλη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής.

Μετατοπίζοντας το βλέμμα από το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα – και τους περιορισμούς που του ασκεί ο χρόνος – στη διαδικασία της γέννησής του, και μέσα από τη ζωντανή αλληλεπίδραση δημιουργών και θεατών, οι δράσεις της Πειραματικής Σκηνής αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

Το 16μελές ensemble ηθοποιών, μια κολεκτίβα με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής συνέχειας, που θα διαρκέσει όλη τη χρονιά.

Τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville, μια ανοιχτή στο κοινό (για όση ώρα επιθυμεί να παρακολουθήσει, από 4 λεπτά έως 4 ώρες) ζωντανή σύνθεση που εξερευνά τον πόλεμο μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία, και παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Τα Έξι θεατρικά «Σκίτσα», στο πλαίσιο των οποίων έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία – θέατρο, χορό, μουσική και performance – εμπλέκονται σε έναν ισότιμο και δημιουργικό διάλογο με το 16μελές ensemble ηθοποιών, δημιουργώντας έξι παραστάσεις μηνιαίας διάρκειας, με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025–26 του Εθνικού Θεάτρου: τη Γλώσσα.

Χώρος: Θέατρο ΔΙΠΥΛΟN

Παραστάσεις: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 1 Μαρτίου
Μέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12€, Φοιτητικό/65+ ετών 10€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€
Ειδικά πακέτα: εισιτήριο για τη Διαρκή Ανοιχτή Πρόβα & εισιτήριο για παράσταση: 15€
Πακέτο έξι (6) παραστάσεων: 60€

Περισσότερες πληροφορίες για την Πειραματική Σκηνή εδώ

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr• Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 | Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-21.00

Προπώληση εισιτηρίων για τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville και τις επόμενες παραστάσεις –  «Σκίτσα» εδώ

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΘΕΑΤΡΟ θεάτρο Δίπυλον ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιάννης Σμαραγδής: Η νέα ταινία που ετοιμάζει μετά τον Καποδίστρια

Γιάννης Σμαραγδής: Η νέα ταινία που ετοιμάζει μετά τον Καποδίστρια

10.02.2026
Επόμενο
Αυτά είναι τα 3 χρώματα που θα κάνουν το animal print να φαίνεται πιο chic από ποτέ

Αυτά είναι τα 3 χρώματα που θα κάνουν το animal print να φαίνεται πιο chic από ποτέ

10.02.2026

Δες επίσης

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»
City Guide

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»

10.02.2026
«Η κατάρρευση» του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ στο RABBITHOLE
City Guide

«Η κατάρρευση» του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ στο RABBITHOLE

10.02.2026
Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

10.02.2026
«Βάσσα-Μια μητέρα» του Μαξίμ Γκόρκι στο Θέατρο Arroyo
City Guide

«Βάσσα-Μια μητέρα» του Μαξίμ Γκόρκι στο Θέατρο Arroyo

10.02.2026
Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios
City Guide

Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios

06.02.2026
Release Athens 2026: Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα «Pantera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
City Guide

Release Athens 2026: Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα «Pantera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

05.02.2026
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds
City Guide

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026
5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση
City Guide

5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

04.02.2026
Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα
City Guide

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ