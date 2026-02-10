Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Ξενίσε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον η τέταρτη παράσταση – «Σκίτσο» της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. «Κι αν όλα τελειώνουν, τότε τουλάχιστον ας τελειώσουν επάνω στη σκηνή. Γιατί εκεί μπορούν πάντα να ξαναρχίσουν…»

Με τίτλο «Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1», σε σύλληψη και δημιουργία της Μάρθας Μπουζιούρη.

Σε ένα μέλλον όπου η ψυχαγωγία παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και το ζωντανό θέαμα έχει εκτοπιστεί, οκτώ ηθοποιοί συναντιούνται για πρώτη φορά στα ερείπια ενός εγκαταλελειμμένου θεάτρου. Είναι – ήταν – το πρώτο θέατρο της χώρας. Κι αύριο κατεδαφίζεται. Όλοι τους έχουν χρόνια να ανέβουν σε σκηνή. Κάποιος σπούδασε αλλά δεν πρόλαβε να παίξει. Κάποιος δανείζει σώμα και φωνή σε ΑΙ generated διαφημίσεις και videogames. Κάποιος το εγκατέλειψε πριν τον εγκαταλείψει εκείνο. Σχεδόν κανείς δεν θυμάται πώς φτιάχνεται το θέατρο. Θυμούνται όμως ότι τους λείπει. Κι αυτό αρκεί.

Χωρίς έργο, χωρίς σκηνοθέτη, χωρίς κοινό, με φόβο, αβεβαιότητα και δυσπιστία, ξεκινούν από το μηδέν να δημιουργήσουν θέατρο ξανά. Αντικείμενα από παλιές παραστάσεις, βιβλία, προγράμματα, σπασμένα μουσικά όργανα, φθαρμένα κοστούμια και μάσκες – θραύσματα της ιστορίας του θεάτρου – θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους, θα ανασύρουν ξεχασμένα λόγια και μνήμες. Σιγά σιγά, το σώμα τους θα θυμηθεί. Πώς να πλησιάζει ξανά ένα άλλο σώμα. Να συντονίζεται σε μια μελωδία. Να σπάει. Να σωπαίνει. Nα λέει μια ιστορία.

Το Σκίτσο 4 | «Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1» είναι μια παράσταση υβριδικού θέατρο εν θεάτρω που ακροβατεί – πότε παιχνιδιάρικα, πότε μελαγχολικά, πότε επικίνδυνα – μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλαστικής κατασκευής. Μέσα από φρενήρεις ρυθμούς, παρατεταμένες παύσεις, black outs, playbacks, σιωπές και τραγούδια, θεατρικές ερμηνείες και προσωπικές εξομολογήσεις, βιωματικά κείμενα, ΑΙ generated κείμενα και αυτοσχεδιασμούς, συνθέτει μια θραυσματική δραματουργία, που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην παράσταση και την πρόβα, τον ηθοποιό και τον ρόλο, το παρελθόν και το μέλλον, τον άνθρωπο και τον αλγόριθμο.

Φτιαγμένη με τα υλικά της πραγματικής ζωής, της ζωής στη σκηνή και της ζωής στον ψηφιακό κόσμο, η παράσταση είναι τελικά μια υπενθύμιση για την επίμονη, αρχέγονη, ακατανίκητη ανάγκη του ανθρώπου/ηθοποιού να συνεχίζει να παίζει.

Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Βασίλης Λυμπερόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουϊζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Ευχαριστίες στη συνθέτρια Άννα Στερεοπούλου για την ευγενική παραχώρηση των μουσικών συνθέσεων (“Oneirograph…v.5.spindle”, “Well Venter”) που ακούγονται στην παράσταση.

Για την Πειραματική Σκηνή

Έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης έχει εγκαινιάσει φέτος η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, υπό την ευθύνη του Ακύλλα Καραζήση και της Νεφέλης Μαϊστράλη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής.

Μετατοπίζοντας το βλέμμα από το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα – και τους περιορισμούς που του ασκεί ο χρόνος – στη διαδικασία της γέννησής του, και μέσα από τη ζωντανή αλληλεπίδραση δημιουργών και θεατών, οι δράσεις της Πειραματικής Σκηνής αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

Το 16μελές ensemble ηθοποιών, μια κολεκτίβα με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής συνέχειας, που θα διαρκέσει όλη τη χρονιά.

Τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville, μια ανοιχτή στο κοινό (για όση ώρα επιθυμεί να παρακολουθήσει, από 4 λεπτά έως 4 ώρες) ζωντανή σύνθεση που εξερευνά τον πόλεμο μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία, και παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Τα Έξι θεατρικά «Σκίτσα», στο πλαίσιο των οποίων έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία – θέατρο, χορό, μουσική και performance – εμπλέκονται σε έναν ισότιμο και δημιουργικό διάλογο με το 16μελές ensemble ηθοποιών, δημιουργώντας έξι παραστάσεις μηνιαίας διάρκειας, με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025–26 του Εθνικού Θεάτρου: τη Γλώσσα.

Χώρος: Θέατρο ΔΙΠΥΛΟN

Παραστάσεις: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 1 Μαρτίου

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12€, Φοιτητικό/65+ ετών 10€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Ειδικά πακέτα: εισιτήριο για τη Διαρκή Ανοιχτή Πρόβα & εισιτήριο για παράσταση: 15€

Πακέτο έξι (6) παραστάσεων: 60€

Περισσότερες πληροφορίες για την Πειραματική Σκηνή εδώ

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr

Προπώληση εισιτηρίων για τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville και τις επόμενες παραστάσεις – «Σκίτσα» εδώ

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

