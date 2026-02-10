Fashion 10.02.2026

Αυτά είναι τα 3 χρώματα που θα κάνουν το animal print να φαίνεται πιο chic από ποτέ

plato_animal_print
Οι τρεις κορυφαίοι συνδυασμοί χρώματος και animal print που φέρνουν κομψότητα και παιχνιδιάρικο στυλ σε κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή σεζόν φέρνει την επιστροφή του χρώματος και των animal prints στην πρώτη γραμμή της μόδας, με συνδυασμούς που δείχνουν ταυτόχρονα κομψοί και παιχνιδιάρικοι. Οι πιο στιλάτοι άνθρωποι φαίνεται να γνωρίζουν το μυστικό: δεν πρόκειται για υπερβολή ή στοίβαγμα όλων των prints μαζί, αλλά για επιλεγμένες, ισορροπημένες συνδυαστικές επιλογές που αναδεικνύουν το look.

Μελετώντας τα πιο εντυπωσιακά street style looks από τις πρωτεύουσες της μόδας, όπως το Παρίσι και το Λονδίνο, προκύπτει ότι ο σωστός συνδυασμός χρώματος και animal print μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και ένα απλό outfit. Οι τρεις τάσεις που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή προσφέρουν κομψότητα, φρεσκάδα και ευκολία στο styling, ιδανικές για κάθε γυναίκα που θέλει να πειραματιστεί με το χρώμα χωρίς να χάσει την κομψότητά της.

Μπότες
https://www.instagram.com/sobalera

Διάβασε επίσης: Operacore: Το απόλυτο trend για τους λάτρεις του μαξιμαλισμού

Μπλε με λεοπάρ

Ο συνδυασμός του μπλε με το λεοπάρ δημιουργεί ένα παιχνιδιάρικο αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα. Το μπεζ-γαλάζιο ή baby blue μαλακώνει την ένταση του print και προσθέτει μια αίσθηση χαράς και φρεσκάδας στο outfit. Ιδανικό για φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες εμφανίσεις, αυτός ο συνδυασμός είναι τόσο ευέλικτος που μπορεί να φορεθεί με casual ή πιο επίσημα κομμάτια.

leopar
https://www.instagram.com/vikilefevre/

Κρεμ με snake print

Το φίδι σε συνδυασμό με κρεμ αποχρώσεις δημιουργεί ένα κομψό και ώριμο look. Τα buttery tones του κρεμ προσφέρουν ισορροπία στην έντονη υφή του snakeskin, καθιστώντας το ιδανικό για όσες θέλουν να εισάγουν το print στα outfits τους με διακριτικό τρόπο. Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί εξαιρετικά σε jackets, μποτάκια και φούστες, προσδίδοντας αίσθηση πολυτέλειας χωρίς υπερβολές.

snake
https://www.instagram.com/esedesirena/

Πράσινο με ζεβρέ

Ο συνδυασμός της ζέβρας με έντονες αποχρώσεις πράσινου προσφέρει ένα φυσικό αλλά ζωηρό αποτέλεσμα. Οι γήινες αποχρώσεις του πράσινου ζεσταίνουν το μονοχρωματικό pattern της ζέβρας, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν φρεσκάδα και ζωντάνια στο look. Είναι ιδανικός για layering σε πουλόβερ, φούστες και φορέματα, δημιουργώντας μια δυναμική εμφάνιση που ξεχωρίζει στο αστικό street style.

zebra_print
https://www.instagram.com/juliesfi/

Διάβασε επίσης: Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

animal print Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

10.02.2026
Επόμενο
CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ

CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ

10.02.2026

Δες επίσης

Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό
Life

Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

10.02.2026
6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες
Beauty

6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες

10.02.2026
Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»
City Guide

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»

10.02.2026
SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους
Fashion

SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους

10.02.2026
Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι
Food

Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

10.02.2026
Πλημμύρες τέλος: 5 αποτελεσματικοί τρόποι να προστατέψεις το μπαλκόνι σου από τη βροχή
Life

Πλημμύρες τέλος: 5 αποτελεσματικοί τρόποι να προστατέψεις το μπαλκόνι σου από τη βροχή

10.02.2026
Θες πιο μακριά μαλλιά; Αυτοί είναι οι 4 κανόνες που πρέπει να ξέρεις
Beauty

Θες πιο μακριά μαλλιά; Αυτοί είναι οι 4 κανόνες που πρέπει να ξέρεις

10.02.2026
Αυτές είναι οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού στο street style
Fashion

Αυτές είναι οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού στο street style

10.02.2026
Τι να ντυθείς φέτος στις Απόκριες με βάση το ζώδιο σου
Life

Τι να ντυθείς φέτος στις Απόκριες με βάση το ζώδιο σου

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ