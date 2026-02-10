Screen News 10.02.2026

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara

Το επίσημο έγγραφο των υγειονομικών αρχών αποσαφηνίζει τα αίτια του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού και φωτίζει τις τελευταίες ημέρες της ζωής της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ηθοποιός Catherine O’Hara πέθανε από πνευμονική εμβολή, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό θανάτου που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Los Angeles. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, η άμεση αιτία θανάτου ήταν θρόμβος αίματος στους πνεύμονες, ενώ ως υποκείμενη αιτία αναφέρεται καρκίνος του ορθού.

Το πιστοποιητικό αναφέρει ότι η Catherine O’Hara αποτεφρώθηκε και ότι τα λείψανά της παραδόθηκαν στον σύζυγό της Robert Welch, γνωστό ως Bo Welch. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έντονη δυσκολία στην αναπνοή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο ηθοποιός Gerardo Taracena του Apocalypto σε ηλικία 55 ετών

Η Catherine O’Hara άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο μέσα από μια μακρά πορεία γεμάτη εμβληματικούς ρόλους. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τη σειρά «Schitt’s Creek», την ταινία «Beetlejuice» και κυρίως από τις δύο πρώτες ταινίες «Home Alone», όπου ενσάρκωσε τη μητέρα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Macaulay Culkin.

Στην πιο πρόσφατη φάση της καριέρας της, η Catherine O’Hara απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για την ερμηνεία της δίπλα στον Seth Rogen στη σειρά «The Studio» της Apple TV+. Η καλλιτεχνική της διαδρομή συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις, με 2 βραβεία Emmy, 2 βραβεία SAG και 1 Χρυσή Σφαίρα, μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Catherine O’Hara ήταν 71 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο, με συναδέλφους και θαυμαστές να αποχαιρετούν μια ηθοποιό που συνδύασε το κωμικό ταλέντο με τη δραματική ευαισθησία και άφησε πίσω της έργο που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Catherine O'Hara ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

10.02.2026

Δες επίσης

Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump
Cinema

Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump

10.02.2026
Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

10.02.2026
Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό
Cinema

Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό

10.02.2026
Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles
Cinema

Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles

09.02.2026
Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale
Cinema

Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale

09.02.2026
Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton
Cinema

Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

09.02.2026
My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα
Cinema

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

08.02.2026
Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα
Cinema

Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα

08.02.2026
Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)
Cinema

Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)

07.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)