Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara

Η ηθοποιός Catherine O’Hara πέθανε από πνευμονική εμβολή, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό θανάτου που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Los Angeles. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, η άμεση αιτία θανάτου ήταν θρόμβος αίματος στους πνεύμονες, ενώ ως υποκείμενη αιτία αναφέρεται καρκίνος του ορθού.

Το πιστοποιητικό αναφέρει ότι η Catherine O’Hara αποτεφρώθηκε και ότι τα λείψανά της παραδόθηκαν στον σύζυγό της Robert Welch, γνωστό ως Bo Welch. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έντονη δυσκολία στην αναπνοή.

Η Catherine O’Hara άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο μέσα από μια μακρά πορεία γεμάτη εμβληματικούς ρόλους. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τη σειρά «Schitt’s Creek», την ταινία «Beetlejuice» και κυρίως από τις δύο πρώτες ταινίες «Home Alone», όπου ενσάρκωσε τη μητέρα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Macaulay Culkin.

Στην πιο πρόσφατη φάση της καριέρας της, η Catherine O’Hara απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για την ερμηνεία της δίπλα στον Seth Rogen στη σειρά «The Studio» της Apple TV+. Η καλλιτεχνική της διαδρομή συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις, με 2 βραβεία Emmy, 2 βραβεία SAG και 1 Χρυσή Σφαίρα, μεταξύ άλλων.

Η Catherine O’Hara ήταν 71 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο, με συναδέλφους και θαυμαστές να αποχαιρετούν μια ηθοποιό που συνδύασε το κωμικό ταλέντο με τη δραματική ευαισθησία και άφησε πίσω της έργο που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει.

