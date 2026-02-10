Ένα βήμα πριν τον γάμο η Klavdia; Η εμφάνιση με το μονόπετρο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Μια προσωπική είδηση για τη Klavdia έκανε το γύρο των media το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί από την προηγούμενη ημέρα ότι θα αποκαλυπτόταν κάτι σημαντικό σχετικά με τον γάμο μιας γνωστής τραγουδίστριας.

Τελικά, την Τρίτη, η Βούλγαρη αποκάλυψε ότι η Klavdia εμφανίστηκε με ένα μονόπετρο, πυροδοτώντας τα σενάρια περί αρραβώνα ή επικείμενου γάμου.

Διάβασε επίσης: Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή

Η συνεργάτιδα της εκπομπής, Αθηνά Κλήμη, σχολίασε: «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για γάμο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι την είδαμε μαζί με τον σύντροφό της στις πρόβες και φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένη. Δεν ανήκει στον ίδιο χώρο, δεν γνωρίζουμε το όνομά του, αλλά είναι εμφανές ότι είναι καλά μαζί. Και, φυσικά, ένα δαχτυλίδι μπορεί απλώς να είναι δώρο».





Ωστόσο, η Ανθή Βούλγαρη πρόσθεσε ότι πληροφορίες από κοντινούς ανθρώπους της Klavdia αναφέρουν πως η τραγουδίστρια φόραγε δαχτυλίδι και ανέβασε ένα story με τη φράση «I do». «Τι σημαίνει το “I do” και το δαχτυλίδι; Ας παρουσιάσουμε την είδηση όπως είναι», σχολίασε η δημοσιογράφος.

Να σημειωθεί ότι πέρσι η Klavdia εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Eurovision με το τραγούδι «Αστερομάτα», κατακτώντας την 6η θέση. Τότε ήταν σε σχέση με τον ράπερ Oge, με τον οποίο χώρισαν πριν από μερικούς μήνες. Από τότε, η νεαρή καλλιτέχνιδα επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διάβασε επίσης: Αλεξάνδρα Νίκο: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού

Δες κι αυτό…