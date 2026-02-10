Cardi Β: Οι φήμες χωρισμού μετά το Super Bowl εντείνονται

Η Cardi B και ο Stefon Diggs φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί μετά το Super Bowl LX, με το ζευγάρι να φαίνεται να αντιμετωπίζει εντάσεις

Οι τελευταίες εμφανίσεις της Cardi B και του Stefon Diggs μετά το Super Bowl LX έχουν πυροδοτήσει φήμες περί χωρισμού. Το ζευγάρι, που καλωσόρισε τον γιο του τον Νοέμβριο του 2025, φαίνεται να έχει απομακρυνθεί, καθώς σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλο στα social media.

Η χρονική στιγμή φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Diggs, wide receiver των New England Patriots, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε στον τελικό από τους Seattle Seahawks με σκορ 29-13.

Η Cardi, το πραγματικό της όνομα είναι Belcalis Marlenis Almánzar, αποχώρησε νωρίς από το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, μοιράζοντας βίντεο στον λογαριασμό της στα social media να τραγουδάει Bad Bunny μέσα από το αυτοκίνητό της. Κατά τη διάρκεια του show, η 33χρονη εμφανίστηκε σε cameo δίπλα σε σταρ όπως οι Pedro Pascal, Karol G, Alix Earle και Jessica Alba, στο πλευρό του Πορτορικανού performer.

Οι πρώτες ενδείξεις προβλημάτων φάνηκαν όταν δημοσιογράφος του ESPN ρώτησε την Cardi αν είχε κάποιο μήνυμα για τον Diggs πριν από το Super Bowl, και εκείνη περιορίστηκε να πει απλώς: «Καλή τύχη», πριν αποχωρήσει.

Μόλις δύο εβδομάδες πριν, η Cardi είχε παρακολουθήσει τον αγώνα του AFC Championship για να στηρίξει τον Diggs και τους Patriots απέναντι στους Denver Broncos. Μετά τη νίκη της ομάδας με 10-7, η Grammy νικήτρια βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσει μαζί με τον σύντροφό της και τους υπόλοιπους παίκτες, φωνάζοντας: «Πάμε στο Super Bowl!», ντυμένη με δερμάτινα από πάνω μέχρι κάτω, όπως καταγράφηκε σε βίντεο του NFL στο Instagram.

Ο Diggs, που βρίσκεται στην ομάδα εδώ και 11 χρόνια, δήλωσε μετά τον αγώνα για το Super Bowl: «Έχω παλέψει πολύ και σκληρά. Σημαίνει τα πάντα για μένα. Παίζω αυτό το παιχνίδι από τα 5 μου χρόνια». Αναφέρθηκε επίσης στις αποτυχίες που έχει βιώσει και στην επιθυμία του να γίνει πρωταθλητής Super Bowl.

Το ζευγάρι είχε δημοσιοποιήσει τη σχέση του τον Μάιο του 2025, παρακολουθώντας μαζί αγώνα των NBA playoffs στο Madison Square Garden. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Cardi ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, καλωσορίζοντας δύο μήνες αργότερα τον πρώτο τους κοινό γιο, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Οι φήμες περί χωρισμού αφήνουν πολλά ερωτηματικά για το μέλλον της σχέσης τους, ενώ οι fans παρακολουθούν στενά κάθε τους κίνηση στα social media.

