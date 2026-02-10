TV 10.02.2026

Ο ALPHA βάζει τέλος σε επιτυχημένη σειρά του παρά την υψηλή τηλεθέαση

Σειρά του Alpha θα ολοκληρωθεί οριστικά, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εξεταστεί η πιθανότητα να συνεχιστεί για 2η σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Alpha ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές στην prime time της επόμενης σεζόν, καθώς αποφάσισε να δώσει τέλος στις καθημερινές σειρές που μεταδίδει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα ολοκληρωθεί οριστικά, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εξεταστεί η πιθανότητα να συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν.

Η σειρά, που μεταδίδεται στις 20:00 και είχε καταγράψει ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης για την ώρα προβολής της, δεν θα επεκταθεί λόγω σεναριακών περιορισμών. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Pedio Productions, οι υπεύθυνοι κατέληξαν ότι το σενάριο δεν προσφέρει δυνατότητα ανάπτυξης νέων ιστοριών για τους κεντρικούς ήρωες.

Ο λόγος είναι ότι το τουρκικό σίριαλ «Siyah Kalp», στο οποίο βασίζεται η ελληνική εκδοχή, ολοκληρώθηκε σε μία σεζόν και δεν υπάρχει υλικό για επιπλέον επεισόδια. Έτσι, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» ρίχνει αυλαία και το slot των 20:00 θα φιλοξενήσει νέα παραγωγή.

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, πρωταγωνιστής της σειράς, μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν και απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης των σειρών στις οποίες συμμετέχει. «Παρακολουθώ τα νούμερα, αλλά η τηλεθέαση δεν είναι κάτι που καθορίζει τη δική μου δουλειά. Είτε η σειρά πάει καλά, είτε όχι, εγώ στο γύρισμα θα δώσω τον ίδιο εαυτό μου. Δεν πρόκειται να κάνω εκπτώσεις ούτε να προσπαθήσω περισσότερο μόνο και μόνο επειδή τα νούμερα είναι υψηλά», εξήγησε ο ηθοποιός.

Alpha TV Ελληνικές Σειρές Να μ’ αγαπάς
