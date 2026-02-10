TV 10.02.2026

Αυτή είναι η influencer που θα βρίσκεται στα backstage του J2US

Η αποκάλυψη που έκανε η ίδια με μια ανάρτηση στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μέσα από μια δημοσίευση στα social media έγινε γνωστό ποια θα αναλάβει τον ρόλο στα παρασκήνια του J2US, το οποίο επιστρέφει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 20:00 μέσα από τη συχνότητα του Open.

Τη θέση αυτή θα έχει η Modern Cinderella, η οποία αποκάλυψε τα νέα με το γνωστό της χιούμορ, γράφοντας στη λεζάντα: «Καλησπέρα, τελικά έκανα οτοστόπ, Νίκο Κοκλώνη. #J2US #backstage».

Η πιθανή συνεργασία της με το J2US είχε απασχολήσει έντονα στο παρελθόν, καθώς η ίδια είχε αποκαλύψει ότι η αρχική πρόταση που είχε δεχτεί ήταν αρκετά χαμηλότερη από τα χρήματα που ζητά για ένα απλό διαφημιστικό story, φτάνοντας τα 800 ευρώ ανά επεισόδιο.

Την ίδια περίοδο, ο Νίκος Κοκλώνης είχε σχολιάσει δημόσια τις οικονομικές απαιτήσεις ορισμένων influencers, αναφέροντας ότι σε μία περίπτωση πρότειναν αμοιβή περίπου 3.000 με 4.000 ευρώ τον μήνα, ποσό που ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ανεπαρκές ακόμη και για τη μετακίνησή του. Κάπως έτσι γεννήθηκε και το χιουμοριστικό σχόλιο περί… οτοστόπ.

