Celeb News 10.02.2026

Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή

Ο μικρός Ερμής έγινε 3 ετών και οι γονείς του έκαναν το πιο εντυπωσιακό πάρτι Spiderman
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες για την Ελένη Φουρέιρα και τον Αλμπέρτο Μποτία, καθώς ο γιος τους, Ερμής, έκλεισε τα τρίτα του γενέθλια. Οι δύο γονείς αποφάσισαν να γιορτάσουν το γεγονός με έναν τρόπο που να συνδυάζει χαρά, δημιουργικότητα και μαγεία για τον μικρό τους ήρωα.

Το πάρτι είχε κεντρικό θέμα τον Spiderman και κάθε γωνιά της εκδήλωσης ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Από τις πολύχρωμες μπομπονιέρες και το εντυπωσιακό candy bar, μέχρι τη μεγαλοπρεπή τούρτα που τράβηξε όλα τα βλέμματα, τίποτα δεν είχε αφεθεί στην τύχη. Οι μικροί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να τρέξουν και να νιώσουν σαν ήρωες, ενώ οι μεγάλοι απόλαυσαν την ατμόσφαιρα γεμάτη γέλια και χαμόγελα.

https://www.instagram.com/foureira/

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, που έκαναν τη γιορτή ακόμα πιο ζεστή και οικογενειακή. Η χαρά και η συγκίνηση ήταν εμφανείς στα πρόσωπα όλων, καθώς παρακολουθούσαν τον Ερμή να περνάει υπέροχες στιγμές και να χαμογελά ασταμάτητα.

https://www.instagram.com/foureira/

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα πλήρες φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι, αποκαλύπτοντας κάθε πτυχή της γιορτής. Από την εντυπωσιακή τούρτα με το θέμα του Spiderman και το λαχταριστό candy bar, μέχρι τα μπαλόνια και τη διακόσμηση που έδωσαν μια μαγική νότα στον χώρο, οι ακόλουθοί της είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κι εκείνοι μαζί με την οικογένεια αυτή τη γιορτή αγάπης και χαράς.

https://www.instagram.com/foureira/

Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι, εκτός από καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, είναι και μια τρυφερή μαμά που φροντίζει να δημιουργεί μοναδικές στιγμές για το παιδί της, γεμάτες χρώμα, παιχνίδι και αγάπη.

Αλμπέρτο Μποτία ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
