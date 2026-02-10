Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γονείς για δεύτερη φορά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα διανύουν μια από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής τους, καθώς σύντομα θα υποδεχτούν το δεύτερο παιδί τους.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για τη δεύτερη εγκυμοσύνη

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο σε βίντεο, όπου εμφανίζονται ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ο μεγάλος τους γιος, Βασίλης.

Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι έκανε γνωστά τα ευχάριστα νέα. Στο τέλος του βίντεο, ο μικρός Βασίλης φαίνεται να φιλά την κοιλιά της μητέρας του, αποκαλύπτοντας έτσι ότι η οικογένεια ετοιμάζεται να καλωσορίσει ένα ακόμη μέλος.





Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί με έντονη συγκίνηση στην οικογένειά του, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να έχεις δίπλα σου το παιδί και τους αγαπημένους σου ανθρώπους, καθώς από εκεί ξεκινούν όλα. Παράλληλα, είχε εκφράσει την επιθυμία του να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά τους, εφόσον το θελήσει ο Θεός. Όπως είχε πει, δεν περίμενε ποτέ ότι θα ζήσει τόσο όμορφες στιγμές, δηλώνοντας ευγνώμων και γεμάτος χαρά. Υπογράμμισε ακόμη ότι θα συνεχίσει να δίνει όλη του την ενέργεια τόσο στην οικογένειά του όσο και στη μουσική, αφού αυτά αποτελούν τη μεγαλύτερη αγάπη και κινητήρια δύναμη στη ζωή του.

