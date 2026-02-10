Πώς η Μικαέλα Πανηγυροπούλου δημιούργησε το Taylor Swift Greek Community

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Taylor Swift κυριαρχεί στον κόσμο της μουσικής τα τελευταία χρόνια. Με κάθε άλμπουμ και κάθε περιοδεία, καταφέρνει να συνδυάζει συγκίνηση, στιλ και μια απίστευτη αίσθηση κοινότητας μεταξύ των fans της. Από το Eras Tour μέχρι τα πιο μικρά, intimates events, οι Swifties σε όλο τον κόσμο ζουν και αναπνέουν Taylor, μετατρέποντας κάθε συναυλία και κάθε κυκλοφορία σε ένα φαινόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναδυθεί θεματικά parties αφιερωμένα στη Swift, τα οποία διοργανώνονται σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, προσφέροντας στους fans την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της μουσικής της σε ένα immersive, διασκεδαστικό περιβάλλον.

Πίσω από αυτά τα events και το δημοφιλές «Taylor Swift Greek Community» στο Facebook βρίσκεται η Μικαέλα Πανηγυροπούλου. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, εξηγεί πώς λειτουργεί καθημερινά μια κοινότητα Swifties στην Ελλάδα.

– Πόσα μέλη απαριθμεί το Taylor Swift Greek Community και ποιας ηλικίας κυρίως είναι τα μέλη;

Το community αποτελείται από άτομα όλων των ηλικιών και φύλων, είμαστε περίπου 3.5 χιλιάδες άτομα μέσα σε 3 χρόνια και ο μέσος όρος ηλικίας θα έλεγα πως είναι 20-30.

– Ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης στο community;

Συνήθως οτιδήποτε σχετικό με την Taylor. Είτε αφορά εκείνη προσωπικά, είτε τη μουσική της, συζητάμε για τους στίχους και τι μπορεί να αφορούν, σίγουρα για τα βραβεία αν θα παρευρεθεί, πιθανά nomination, outfit και όλα τα σχετικά. Αλλά ένα πράγμα που αγαπώ στο community και είναι κάτι στο οποίο έχω αφήσει αρκετά ελεύθερα τα παιδιά, είναι ότι θέλω να είναι ένας ασφαλής χώρος για εκείνα να συζητήσουν και κάτι που μπορεί να τους απασχολεί σε προσωπικό επίπεδο ή κάτι με το οποίο μπορεί να χρειάζονται βοήθεια. Γενικά είμαστε πολύ εκεί ο ένας για τον άλλον και είναι κάτι που μου γεμίζει την καρδιά πολύ όμορφα.

– Ποιος είναι ο ρόλος σου στο community και ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που καλείσαι να αναλάβεις;

Ο ρόλος μου είναι αρχικά ως διαχειρίστρια να οργανώνω την ομάδα ώστε να υπάρχει μια όμορφη ροή στις κουβέντες και να περνάμε όλοι καλά, να είναι μια γωνία στο internet που είναι safe space γιατί πλέον το βρίσκεις δύσκολα αυτό. Αλλά νομίζω ο αγαπημένος μου ρόλος είναι λίγο αυτός της «μαμάς», λατρεύω να έχω προσωπική επαφή με τα παιδιά και κοιτάω να είμαι διαθέσιμη όποτε με χρειάζεται κάποιος. Όσο για το ρίσκο δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα έτσι, αλλά σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που καλούμαι να είμαι και πιο αυστηρή για να μπορώ να διατηρώ το καλό οικογενειακό κλίμα μέσα στην ομάδα, πράγμα που δε μου αρέσει να κάνω αλλά είναι κάπως αναγκαίο κακό.

– Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως αρχικά εσύ είσαι major fan της Taylor Swift. Θα μπορούσε κάποιος που δεν είναι fan ενός καλλιτέχνη να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο community;

Να το δημιουργήσει θα μπορούσε σίγουρα, απλώς θεωρώ πως για να είσαι τόσο hands – on σε αυτό και να είσαι όσο ενεργός χρειάζεται όχι μόνο από ρόλο διαχειριστή αλλά έχοντας και προσωπική επαφή με τα μέλη, χρειάζεται να είσαι μέρος του εκάστοτε fandom. Εμείς με τα παιδιά είμαστε σαν μια μικρή κοινωνία, ή για να το πω πιο ταιριαστά μια μικρή οικογένεια.

– Ποιο μπορεί να είναι το top-5 άλλων καλλιτεχνών που αποτελούν μέρος έστω και μικρότερης συζήτησης ανάμεσα στα μέλη του community;

Συνήθως είναι καλλιτέχνες που έχουν κάποια σχέση με την Taylor. Συζητιέται συχνά η Sabrina Carpenter λόγω και της συνεργασίας τους, έχω δει επίσης να μιλάνε για την Gracie Abrams, η Charli XcX πιο πολύ από άποψη controversy που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομα της και σίγουρα έχω δει να συζητιέται αρκετά ο Travis Kelce, ο Matty Healy και ο Joe Alwyn.

– Πόσο effort χρειάζεται από την πλευρά σου για να οργανώσεις τα απίστευτα themed parties που κάνεις;

Επειδή είναι λίγο one woman show αυτό που κάνω και επειδή είμαι αρκετά τελειομανής και θέλω να περνάνε όλα από τα χέρια μου θα πω ότι χρειάζεται αρκετό effort και προσωπική δουλειά από μεριάς μου. Από τα γραφιστικά, μέχρι το να σκέφτομαι τις ιδέες για τα διαφορετικά concept ώστε να είναι πάντα φρέσκο το party, μέχρι τη μουσική και το μοντάζ και όλα τα θεματικά decor, props και party favors. Θέλω να είναι ένα ολοκληρωμένο experience και κάθε φορά να έχεις κάτι καινούριο να θυμάσαι, να φτιάχνεις καινούριες αναμνήσεις. Για μας είναι λίγο σαν reunion μεταξύ μας και ένας τρόπος να βρεθούμε και από κοντά τα μέλη του community. Το πιο βασικό για μένα είναι ότι έχω σταθερούς συνεργάτες και χώρους που τα διοργανώνω όπως τη Death Disco και το Eightball, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει και εμένα και τα party αλλά και όλη την κοινότητα οπότε φεύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου.

– Πιστεύεις πως ενοχλούνται τα μέλη του community όταν η Taylor χάνει σε απονομές βραβείων ή στα year-end streaming charts όπως έγινε το 2025 με τον Bad Bunny;

Θα πω ότι σε γενικό πλαίσιο όχι δεν ενοχλούνται. Τουλάχιστον στη δική μας κοινότητα σπάνια βλέπω να ενοχλείται κάποιος έντονα με κάτι τέτοιο. Ενοχλούνται μόνο όταν είναι κάπως ξεκάθαρη αδικία. Όχι για όλα τα βραβεία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, όταν το Tortured Poets δεν κέρδισε ούτε ένα Grammy, το μόνο το οποίο σχολιάστηκε πολύ ήταν που δε της έδωσαν το video of the year. Γιατί αντικειμενικά αν έβλεπες τις συμμετοχές, ήταν λίγο ξεκάθαρο ότι έπρεπε να πάει στο Fortnight από άποψη cinematography, σκηνοθεσίας κλπ. Θεωρώ πως όταν κάτι αξίζει, η μεγαλύτερη μερίδα του community ξέρει να το ξεχωρίσει.

– Ποια είναι τα αγαπημένα σου albums των τελευταίων μηνών και ποια τα αγαπημένα σου TV series;

Όσον αφορά τη μουσική σίγουρα είναι ένα μιξ από διάφορα είδη. Θα έλεγα από album τον τελευταίο καιρό σίγουρα το Man’s Best Friend της Sabrina, το Ego Death At A Bachelor Party της Hayley Williams, τα άπαντα των Beatles, το Trouble Will Find Me των National, το Tortured Poets Department και το Evermore της Taylor, και από ελληνικά δεν λείπουν ποτέ οι Κόρε Ύδρο με το Φθηνή Ποπ για την Ελίτ, και πάνω κάτω όλη η δισκογραφία του Φοίβου Δεληβοριά. Όσο για σειρές, το τελευταίο διάστημα είδα το Younger που με κράτησε αρκετά και το τελείωσα πολύ γρήγορα, επίσης είδα επιτέλους Gilmore Girls που είναι και αρκετά Taylor-coded, και σίγουρα το Bridgerton.

– Ποια συναυλία ανυπομονείς να δεις, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέσα στο 2026;

Θέλω πάρα πολύ να δω τους Cure και χάρηκα διπλά όταν είδα ότι ανοίγει την συναυλία ο Matt Berninger από τους The National. Είναι σίγουρα bucket list concert. Και σίγουρα τους Metallica.

– Ποιος στίχος της Taylor Swift εκφράζει περισσότερο τη ζωή σου όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα;

Νομίζω το «if you fail to plan, you plan to fail» από το Mastermind.

Μικαέλα, σ´ ευχαριστώ για τον χρόνο σου και την αφοσίωσή σου σε έναν καλλιτέχνη που και οι δύο αγαπάμε. Θα σε δω στο επόμενο party σου!

