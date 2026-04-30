Blogs 30.04.2026

Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Η προβολή των Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Η κινηματογραφική προβολή των Stray Kids στην Ελλάδα αποδεικνύει τη ραγδαία άνοδο του K-POP και τη δυναμική του να γεμίζει αίθουσες πέρα από κάθε αρχική πρόβλεψη
Goldie Χατζηθεοδώρου

Η κινηματογραφική προβολή του concert film «The DominATE Experience» των Stray Kids ήταν μία από εκείνες τις εμπειρίες που δεν ήθελα να ζήσω μόνο μία φορά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο βρέθηκα τρεις διαφορετικές φορές σε διαφορετικές κινηματογραφικές αίθουσες, θέλοντας πραγματικά να απολαύσω την ταινία σε κάθε πιθανή μορφή προβολής και να ζήσω το πλήρες cinematic experience.

Παρακολούθησα την ταινία στα Village Cinemas στο Μαρούσι σε απλή αίθουσα, στη συνέχεια στην IMAX αίθουσα του ίδιου κινηματογράφου, και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην τη δω και στα Village Cinemas στο Metro Mall. Κάθε προβολή είχε τη δική της ενέργεια, το δικό της κοινό και τη δική της ατμόσφαιρα, αλλά σε όλες υπήρχε το ίδιο συναίσθημα: ενθουσιασμός, συγκίνηση και η αίσθηση ότι για λίγη ώρα η αίθουσα μετατράπηκε σε συναυλιακό venue.

BTS 2.0: Μια εμπειρία που ξεκίνησε ως livestream και κατέληξε σε cultural moment

Το «The DominΑΤΕ Experience» μας έδωσε μια δυνατή γεύση από το εντυπωσιακό sold-out live που πραγματοποίησαν οι Stray Kids στο SoFi Stadium στο Los Angeles. Μέσα από τη μεγάλη οθόνη μπορέσαμε να δούμε την τεράστια κλίμακα του show, την ενέργεια της σκηνής και τη σύνδεση που έχει το ίδιο το συγκρότημα με τους STAYs.

Η ταινία αποτέλεσε μια παραγωγή των Universal Pictures, Crosswalk, Live Nation Studios, JYP Entertainment, Chloe Productions και One Label, φέρνοντας στις αίθουσες ένα project που συνδυάζει το συναυλιακό υλικό με τις πιο προσωπικές στιγμές των μελών από τα παρασκήνια.

Μέσα από τις συνεντεύξεις τα μέλη άνοιξαν τις καρδιές και τις σκέψεις τους, μιλώντας για τη διαδρομή τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και το τι σημαίνει για εκείνους να βρίσκονται πάνω στη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες κόσμο δίνοντας έναν πιο προσωπικό και ανθρώπινο τόνο σε όλη την εμπειρία.

Φυσικά, η ταινία ήταν γεμάτη από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Stray Kids όπως τα «LALALALA», «Thunderous», «Megaverse», «God’s Menu» και «S-Class» κ.ά., με τον κόσμο να τραγουδά και να χορεύει μαζί τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε πραγματική συναυλία.

Ιδιαίτερα ξεχώρισαν τα unit performances που παρουσιάστηκαν στο show. Ανάμεσά τους ήταν το «Truman» από τους Han και Felix, το «Burnin’ Tyres» από τους Changbin και I.N, το «Escape» από τους Bang Chan και Hyunjin, καθώς και το «Cinema» από τους Lee Know και Seungmin που έκλεισε αυτό το unit κεφάλαιο με την καλύτερη συναισθηματική φόρτιση που θα μπορούσε κάποιος να έχει.

Κάπου εδώ θέλω να επισημάνω πως η ανταπόκριση του κοινού στις ελληνικές αίθουσες ήταν εντυπωσιακή! Το «The DominΑΤΕ Experience» κατάφερε να φτάσει μέχρι και στο Νο6 του ελληνικού box office, ενώ παρέμεινε στους κινηματογράφους για περίπου δυόμισι εβδομάδες. Η προβολή του δεν περιορίστηκε μόνο σε μεγάλες αλυσίδες σινεμά, αλλά επεκτάθηκε και σε τοπικούς κινηματογράφους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει με κινηματογραφική προβολή συναυλίας ή μουσικού ντοκιμαντέρ που έρχεται από την Κορέα.

Ήταν από εκείνες τις εμπειρίες που σε κάνουν να συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της μουσικής και της κοινότητας γύρω της. Στην πρεμιέρα της ταινίας επίσης δόθηκαν και μικρά αναμνηστικά freebies για τους θεατές που παρευρέθηκαν, προσθέτοντας μια ακόμη όμορφη λεπτομέρεια σε μια ήδη ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία που μας άφησε να αποζητούμε κάτι.. παραπάνω!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

K-pop Stray Kids ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

