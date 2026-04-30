Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

Η Πρωτομαγιά είναι η μέρα που οι δρόμοι γεμίζουν αυτοκίνητα, στεφάνια και δυνατή μουσική. Όμως, ένα συνηθισμένο playlist δεν αρκεί για να κρατήσει την ενέργεια ψηλά σε μια μεγάλη διαδρομή. Χρειαζόμαστε εκείνες τις ειδικές εκτελέσεις από τη σκηνή των MAD VMA, όπου οι καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με remixes και mashups που δεν ακούγονται πουθενά αλλού με την ίδια ένταση.

Αυτές οι εκδοχές είναι φτιαγμένες για μεγάλα stages και ακόμα μεγαλύτερα ηχεία, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για να «ντύσουν» μουσικά το ταξίδι σας. Από τα εκρηκτικά pop anthems μέχρι τα ανατρεπτικά λαϊκά remixes, αυτά τα tracks έχουν τον ρυθμό που χρειάζεται για να περάσει η ώρα ευχάριστα και να φτάσετε στον προορισμό σας με την καλύτερη διάθεση. Πάμε να δούμε ποια κομμάτια πρέπει να πατήσετε οπωσδήποτε στο play.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Αυτές είναι οι πρώτες κατηγορίες για να ψηφίσεις

1. Ελένη Φουρέιρα, DJ Bobito, Ayman – El Telephone & Sigkinitika Sigkinithika (2022)

Αυτή η συνεργασία «έσπασε» τα κοντέρ και είναι η απόλυτη επιλογή για το ξεκίνημα της διαδρομής. Ο dance ρυθμός της Φουρέιρα δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που θα κάνει όλη την παρέα να τραγουδάει το ρεφρέν. Είναι το ιδανικό track για να αποβάλεις το άγχος της πόλης και να μπεις αμέσως σε mood διακοπών καθώς βγαίνεις στην εθνική οδό.

2. Κωνσταντίνος Αργυρός, Rack / Είσαι τρέλα (2024)

Αυτό το track είναι η απόλυτη επιλογή για να «σπάσει» η μονοτονία της εθνικής οδού. Η συνάντηση του Αργυρού με τον Rack στη σκηνή των MAD VMA 2024 δημιούργησε ένα remix που συνδυάζει τον εθιστικό ρυθμό με μια urban αισθητική που ταιριάζει γάντι στο γκάζι. Είναι το τραγούδι που θα δυναμώσεις στο τέρμα μόλις δεις την πρώτη πινακίδα για την έξοδο προς την ύπαιθρο, αφού η ενέργειά του είναι κυριολεκτικά μεταδοτική.

3. Goin’ Through, Josephine, Mike / «Γυναίκες» – «Bάλε φαντασία» (2019)

Η αναβίωση αυτού του κλασικού hit στη σκηνή των βραβείων με τη φρέσκια ματιά της Josephine είναι ο ορισμός του «feel good» τραγουδιού. Έχει την απαραίτητη νοσταλγία για τους παλιούς και τον μοντέρνο ήχο για τους νέους, καθιστώντας το το τέλειο soundtrack για τις στιγμές που η διαδρομή αρχίζει να γίνεται πιο εξοχική. Η ενέργειά του είναι μεταδοτική και θα σας κρατήσει σε εγρήγορση.

4. Stavento, Έλενα Παπαρίζου / Μέσα Σου (2008)

Αυτή η εμφάνιση θεωρείται πλέον κλασική και είναι η ιδανική «ένεση» νοσταλγίας για το Road Trip. Ο συνδυασμός του hip-hop ρυθμού των Stavento με την εκρηκτική παρουσία της Έλενας Παπαρίζου δημιούργησε ένα track που δεν έχει παλιώσει ποτέ. Είναι το τραγούδι που θα κάνει όλη την παρέα να τραγουδήσει με πάθος τις ρίμες και το ρεφρέν, θυμίζοντας τις καλύτερες εποχές των βραβείων ενώ διασχίζετε την εθνική οδό.

5. Χρήστος Δάντης, Έλενα Παπαρίζου / Αναπάντητες Κλήσεις (2004)

Πρόκειται για το πιο εμβληματικό remix στην ιστορία των βραβείων και το απόλυτο track για να βγεις στην εθνική οδό. Η rock ενέργεια του Δάντη ενώθηκε με το pop star quality της Παπαρίζου σε μια εκτέλεση που 20 χρόνια μετά ακούγεται ακόμα πιο δυνατά. Είναι το τραγούδι που θα κάνει όλη την παρέα να τραγουδήσει με πάθος το ρεφρέν, δίνοντας μια αίσθηση ελευθερίας και δύναμης σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

6. Αναστασία, Josephine / Είσαι μια θεά (2023)

Αυτή η συνεργασία είναι η απόλυτη επιλογή για να ανέβει η διάθεση της παρέας στο ζενίθ. Η φρέσκια ματιά των δύο stars πάνω στο κλασικό hit δημιουργεί έναν dance ρυθμό που ταιριάζει γάντι με τον ανοιξιάτικο ήλιο. Είναι το τραγούδι που θα δυναμώσετε στο τέρμα καθώς πλησιάζετε στην ύπαιθρο, αφού η ενέργειά του είναι κυριολεκτικά μεταδοτική και σε κάνει να θέλεις να γιορτάσεις την κάθε στιγμή.

7. J Balvin, Ελένη Φουρέιρα / Tranquila (2014)

Η στιγμή που η ελληνική pop συνάντησε την παγκόσμια reggaeton σκηνή παραμένει μια από τις πιο «hot» στιγμές των βραβείων. Το Tranquila είναι το απόλυτο track για να νιώσεις ότι το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, ακόμα και αν είναι ακόμα Πρωτομαγιά. Ο εξωτικός ρυθμός και η εκρηκτική χημεία των δύο καλλιτεχνών θα μετατρέψουν το Road Trip σε ένα ατελείωτο πάρτι, κάνοντας κάθε χιλιόμετρο να μοιάζει με διαδρομή σε κάποιο τροπικό προορισμό.

8. MELISSES, Έλενα Παπαρίζου / Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι (2018)

Αν το Road Trip της Πρωτομαγιάς είχε επίσημο ύμνο, θα ήταν σίγουρα αυτό το track! Όταν η Έλενα Παπαρίζου συνάντησε τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή των VMA, το αποτέλεσμα είναι μια μουσική έκρηξη που σε κάνει να θέλεις να πατήσεις γκάζι προς την πλησιέστερη παραλία. Ξέχνα την κίνηση και τα διόδια, μόλις μπει το πρώτο beat, το αυτοκίνητο γεμίζει αλάτι και καλοκαιρινά vibes, ακόμα κι αν είστε ακόμα στη μέση της εθνικής. Είναι το τραγούδι που επιβάλλει repeat, δυνατά ηχεία και όλη την παρέα να ουρλιάζει το ρεφρέν με τα χέρια έξω από τα παράθυρα!

9. Otherview ft. Mike / Κάνε με (2017)

Εδώ μιλάμε για την απόλυτη dance στιγμή που χρειάζεται ο οδηγός για να μη «μασήσει» από τα χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο remix των Otherview και του Diveno έχει ένα beat που σε χτυπάει κατευθείαν στο στήθος, ενώ ο Mike μπαίνει με ένα flow που σε κάνει να νιώθεις ότι πρωταγωνιστείς σε ταινία δράσης. Είναι το track που θα παίξεις όταν η διαδρομή έχει μεγάλες ευθείες και ο ήλιος καίει, αφού η ενέργειά του είναι ικανή να κρατήσει το κέφι στο 100% μέχρι την άκρη της Ελλάδας.

10. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Boys + Noise, Στέλιος Λεγάκης / Μόνο στα όνειρα (2014)

Εδώ μιλάμε για την απόλυτη ένεση νοσταλγίας και φρεσκάδας μαζί! Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένωσε τις δυνάμεις του με το «next big thing» της τότε εποχής και το αποτέλεσμα είναι ένα track που σε κάνει να χαμογελάς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι το τραγούδι που θα παίξει όταν η διαδρομή αρχίζει να ομορφαίνει, αφού οι pop αρμονίες και ο ρυθμός του είναι φτιαγμένα για να τραγουδιούνται ομαδικά μέσα στο αμάξι. Προσοχή: το ρεφρέν προκαλεί εθιστική ανάγκη για «car karaoke» με όλη την παρέα!

Ελένη Φουρέιρα: Οι iconic στιγμές της απο τα Mad VMA και MadWalk που θέλουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά

Η Dat Lilly στο Mad Radio 106,2: «Θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να ζήσω ξανά τα MAD VMA για πρώτη φορά»