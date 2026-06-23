«Summer in Greece»: Κυκλοφορεί το νέο theme song των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Κυκλοφόρησε από την Panik Records το «Summer in Greece», το επίσημο theme song των φετινών MAD VMA από τους Ελένη Φουρέιρα, FY και Moose

Με μια ματιά Το «Summer in Greece» είναι το theme song των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Το τραγούδι ερμηνεύουν οι Ελένη Φουρέιρα, FY και Moose.

Πρόκειται για remake επιτυχίας του 2006, γραμμένης από τον Φοίβο.

Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Panik Records και περιέχει pop, urban και dance στοιχεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Summer in Greece», η μουσική σύμπραξη της Ελένης Φουρέιρα, του FY και του Moose που αποτέλεσε το theme song των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και ξεσήκωσε αμέσως το κοινό, κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Summer in Greece» είναι ένα συναρπαστικό remake της μεγάλης επιτυχίας που έγραψε ο Φοίβος και κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2006, σε νέα παραγωγή από τους Arcade.

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Το «Summer in Greece», που αποκαλύφθηκε μέσα από ένα epic intro video κατά την απονομή των βραβείων, έρχεται μέσα από μία δυναμική συνεργασία με pop, urban και dance στοιχεία, δημιουργώντας το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.

Βρείτε το «Summer In Greece» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/summer-in-greece