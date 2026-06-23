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Μουσικά Νέα 23.06.2026

«Η οικογένεια είναι η ουσία»: Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού για τη σύζυγό του και η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη νέα του ζωή ως πατέρας και την καθημερινότητα με την οικογένειά του, καθώς και για τον Αντώνη Ρέμο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού μεγάλωσε πρόσφατα με τη γέννηση του μωρού του.
  • Ο τραγουδιστής αναφέρει ότι η ουσία βρίσκεται στα απλά, καθημερινά πράγματα και σε μια αγκαλιά.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται σε φάση προγραμματισμού για τα επαγγελματικά του σχέδια της νέας σεζόν.
  • Ο Αργυρός σέβεται την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να κάνει διάλειμμα, θεωρώντας την αναγκαία για επαναπροσδιορισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ανοίγοντας ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο της ζωής του, αλλά και σχολιάζοντας ζητήματα που αφορούν τη μουσική σκηνή και τον Αντώνη Ρέμο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στην οικογενειακή του ζωή, όσο και στα επαγγελματικά του σχέδια για τη νέα σεζόν, σε μια περίοδο που, όπως είπε, βρίσκεται σε φάση προγραμματισμού.

Κωνσταντίνος Αργυρός
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η οικογένειά του μεγάλωσε πρόσφατα, περιγράφοντας τα συναισθήματά του με συγκίνηση αλλά και ειλικρίνεια για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούργιο μέλος… Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά… Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά. Δεν έχω αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια».

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά του σχέδια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξήγησε ότι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του προγραμματισμού, πραγματοποιώντας συναντήσεις και συζητήσεις για τη χειμερινή σεζόν. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια φιλανθρωπική συναυλία στην Κρήτη, λέγοντας πως πρόκειται για μια σημαντική συμμετοχή σε μια δράση προσφοράς.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από το Instagram του καλλιτέχνη.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να κάνει ένα διάλειμμα από τις νυχτερινές εμφανίσεις. Όπως σημείωσε: «Ο καθένας όπως νιώθει, ο καλλιτέχνης έτσι είναι. Όπως εκφράζεται…πρέπει και λίγο να αποστασιοποιηθεί για να δει τι πραγματικά τον εκφράζει. Και χαίρομαι για τον Αντώνη που είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και νομίζω ότι θα επανέλθει πολύ καλά».


Με αυτόν τον τρόπο, ο Αργυρός εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον συνάδελφό του, τονίζοντας πως κάθε καλλιτέχνης έχει ανάγκη από στιγμές αποστασιοποίησης και επαναπροσδιορισμού.

Κωνσταντίνος Αργυρός
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Ολοκληρώνοντας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έστειλε το δικό του μήνυμα για την αξία των απλών στιγμών, δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, την αγάπη και την ισορροπία στην προσωπική ζωή. Για τον ίδιο, όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη επιτυχία αυτή την περίοδο δεν είναι άλλη από τη νέα του οικογένεια και τις στιγμές που μοιράζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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