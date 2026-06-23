Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.06.2026

Όταν ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μία μικρή θαυμάστρια στη σκηνή – Το viral χιουμοριστικό βίντεο

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Το βίντεο από τη σκηνή έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες και το χιουμοριστικό στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μια μικρή θαυμάστρια, τη Δέσποινα, στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του.
  • Τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Τα Καλοκαίρια», προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
  • Ο καλλιτέχνης αγκάλιασε τη μικρή και αναπαρέστησε χιουμοριστικά την εμφάνισή της.
  • Η στιγμή αυτή, που έγινε viral, χαρακτηρίστηκε ως αυθόρμητη, τρυφερή και αξιομνημόνευτη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Στέλιος Ρόκκος χάρισε μία αξέχαστη στιγμή στο κοινό του στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή μία μικρή του θαυμάστρια, την οποία αγκάλιασε και τραγούδησε μαζί της.

https://www.instagram.com/steliosrokkos/
https://www.instagram.com/steliosrokkos/

Η στιγμή αυτή προσέφερε στους θεατές μία τρυφερή νότα, καθώς η μικρή Δέσποινα, όπως είναι το όνομά της, ανέβηκε με άνεση στη σκηνή, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Μαζί με τον Στέλιο Ρόκκο, ερμήνευσαν το αγαπημένο κομμάτι του καλλιτέχνη «Τα Καλοκαίρια», προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού.

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Η μικρή Δέσποινα δεν δίστασε καθόλου να ανέβει στη σκηνή και να δείξει το ταλέντο της. Ο Στέλιος Ρόκκος της έδωσε το μικρόφωνο και, κρατώντας την κιθάρα του, την παρακολουθούσε να χορεύει με ζωντάνια. Μάλιστα, ο τραγουδιστής δεν δίστασε να αναπαραστήσει χιουμοριστικά τον τρόπο με τον οποίο η μικρή ανέβηκε και άρχισε να τραγουδά.

@galaxiasliveproductions

Τον Στέλιο και τη Δέσποινα τα καλοκαίρια τους πιάνει μια τρέλα 🫠🙌❤️ #SteliosRokkos #TikTokGreece

♬ πρωτότυπος ήχος – 🎙Galaxias Live Productions

Λίγο αργότερα, ο Στέλιος Ρόκκος πήρε αγκαλιά το κορίτσι και ερμήνευσαν ξανά μαζί το ίδιο κομμάτι, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά και χαρά. Το κοινό έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, ανταποκρινόμενο με γέλια και θερμά χειροκροτήματα σε αυτή την αυθόρμητη και συγκινητική συνύπαρξη στη σκηνή.

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή απαθανατίστηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει τον Στέλιο Ρόκκο και τη Δέσποινα να μοιράζονται τη σκηνή. Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον Στέλιο και τη Δέσποινα τα καλοκαίρια τους πιάνει μια τρέλα». Η αυθόρμητη αντίδραση της μικρής θαυμάστριας και η τρυφερή στάση του καλλιτέχνη έκαναν τη συγκεκριμένη εμφάνιση μία από τις πιο αξιομνημόνευτες της βραδιάς στο Βεάκειο Θέατρο.

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μουσική περιοδεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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