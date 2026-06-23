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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.06.2026

Jay-Z: Μεγάλοι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «Reasonable doubt»

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Ο Jay-Z γιορτάζει τα 30 χρόνια του «Reasonable Doubt» με εκδηλώσεις, pop-ups και συλλεκτικά αντικείμενα στη Νέα Υόρκη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια από το άλμπουμ «Reasonable doubt» με εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη.
  • Η Roc Nation διοργανώνει pop-up σημεία, ειδικές εμπειρίες και συλλεκτικά προϊόντα.
  • Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Μπρούκλιν και η Marcy Library συμμετέχουν με ειδικές κάρτες και λίστα βιβλίων.
  • Ο Jay-Z θα δώσει συναυλίες στο Yankee Stadium για την επέτειο του «Reasonable doubt» και του «The blueprint».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ που τον καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της hip-hop, ο Jay-Z ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια του «Reasonable doubt» με μια σειρά από ξεχωριστές δράσεις στη Νέα Υόρκη. Η Roc Nation ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο περιλαμβάνει pop-up σημεία, ειδικές εμπειρίες και επετειακές ενεργοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης, τιμώντας το ιστορικό ντεμπούτο άλμπουμ του καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου 1996.

Ο Αμερικανός ράπερ Jay-Z σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την αλλαγή στο καλλιτεχνικό του όνομα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι εορτασμοί με την ονομασία «JAŸ-Z 30» ξεκινούν από το Κάτω Μανχάταν και τη γειτονιά DUMBO του Μπρούκλιν. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν συλλεκτικά προϊόντα περιορισμένης κυκλοφορίας, καθώς και αποκλειστικά αντικείμενα που δημιουργήθηκαν ειδικά για την επέτειο. Παράλληλα, η Roc Nation παρουσίασε και το πρόγραμμα «’96 & Forever», το οποίο περιγράφεται ως «ένα ετήσιο πρόγραμμα που τιμά το σύνολο του έργου του JAŸ-Z ως ένα πολιτιστικό αρχείο».

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Οι θαυμαστές μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του JAŸ-Z 30 προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση στις εκδηλώσεις και να ενημερωθούν για τις ακριβείς τοποθεσίες όπου θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις. Στους εορτασμούς συμμετέχει και η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Μπρούκλιν, η οποία συνεργάστηκε με τη Roc Nation για τη δημιουργία μιας συλλεκτικής βιβλιοθηκικής κάρτας JAŸ-Z 30, αφιερωμένης στα 30 χρόνια του «Reasonable doubt». Η πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης κυκλοφορίας των θεματικών καρτών που είχαν δημιουργηθεί το 2023 με αφορμή την έκθεση «The Book of HOV».

Την ίδια στιγμή, η Marcy Library δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μια ειδικά επιλεγμένη λίστα βιβλίων από τον ίδιο τον Jay-Z. Μέσα από αυτήν, οι fans μπορούν να εξερευνήσουν τα αναγνώσματα που επηρέασαν τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πορεία του καλλιτέχνη από το Μπρούκλιν, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες και δημιουργούς της μουσικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο επετειακό κλίμα συμμετέχει και το iHeartRadio. Τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου θα μεταδώσει την ομιλία εισαγωγής του Jay-Z στο Rock & Roll Hall of Fame, ενώ έχει προαναγγείλει και μια ειδική έκπληξη κατά τη διάρκεια της αναμετάδοσης ολόκληρου του «Reasonable doubt» στις 25 Ιουνίου.

Οι εορτασμοί δεν σταματούν εκεί. Μετά την εμφάνισή του ως headliner στο Roots Picnic τον Μάιο, ο Jay-Z θα μεταφέρει το κλίμα της επετείου στο Yankee Stadium, όπου θα πραγματοποιήσει τρεις μεγάλες συναυλίες από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

Η συναυλία της 10ης Ιουλίου θα είναι αφιερωμένη στα 30 χρόνια του «Reasonable doubt», ενώ η εμφάνιση της 11ης Ιουλίου θα τιμήσει τα 25 χρόνια του επίσης ιστορικού άλμπουμ «The blueprint».

Το «Reasonable doubt» κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου 1996 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη hip-hop σκηνή. Στην πορεία του έφτασε μέχρι το Νο. 23 του Billboard 200, παραμένοντας συνολικά 18 εβδομάδες στο chart και θέτοντας τα θεμέλια για την εντυπωσιακή καριέρα του Jay-Z.

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Jay Z ΕΠΕΤΕΙΟΣ μουσική
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