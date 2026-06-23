Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 23.06.2026

«Ντέρτι»: Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Ντέρτι» έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987 μέσα από μια ιστορία γεμάτη έρωτα και μυστικά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987.
  • Η σειρά συνδυάζει μουσική, έρωτα, μυστικά και ανθρώπινα πάθη, εστιάζοντας σε χαρακτήρες με κρυφές πλευρές.
  • Το σενάριο υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σπύρος Ρασιδάκης.
  • Στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Κλέλια Ρένεση, ο Τάσος Νούσιας και ο Φάνης Μουρατίδης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να προσθέσει στο νέο του πρόγραμμα μια φιλόδοξη δραματική σειρά που συνδυάζει μουσική, έρωτα, μυστικά και έντονα ανθρώπινα πάθη. Το «Ντέρτι» έρχεται να αφηγηθεί μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, λάθη, προδοσίες και δεύτερες ευκαιρίες, μέσα σε ένα σκηνικό που αποτυπώνει τη νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του ’80.

nterti_ant1_nea seira

Η υπόθεση μάς μεταφέρει στην Πάτρα του 1987. Τα φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και μαζί τους ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο μουσική και ανθρώπινες διαδρομές. Πρόκειται για μια ιστορία που κινείται στους ρυθμούς του 9/8 και ακολουθεί ανθρώπους που τολμούν να αγαπήσουν, να ρισκάρουν, να χάσουν τον δρόμο τους και να αναζητήσουν ξανά τον εαυτό τους. Τη σειρά υπογράφουν σεναριακά οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σπύρος Ρασιδάκης.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη

Πριν από λίγες ώρες δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ, το οποίο μεταφέρει με έντονο τρόπο την ατμόσφαιρα της εποχής. Οι εικόνες, τα χρώματα και η αισθητική των 80s δημιουργούν έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας σταδιακά τις πιο κρυφές πλευρές των πρωταγωνιστών.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται χαρακτήρες που κουβαλούν μυστικά, τραύματα και ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Πρόσωπα που προσπαθούν να ξεφύγουν από το παρελθόν τους, να αφήσουν πίσω έναν τόπο, μια ταυτότητα ή έναν μεγάλο έρωτα, πιστεύοντας πως μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Ωστόσο, η σειρά θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα: μπορεί κανείς να ξεφύγει πραγματικά από τον εαυτό του;

Το καστ συγκεντρώνει μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής. Στους βασικούς ρόλους συναντάμε την Κλέλια Ρένεση ως Ξένια, την Ευγενία Ξυγκόρου ως Στέλλα, τον Τάσο Νούσια ως Αλέκο, τον Φάνη Μουρατίδη ως Πασχάλη, την Ευαγγελία Συριοπούλου ως Βούλα, τον Λεωνίδα Κακούρη ως Λεωνίδα, τη Θεοδώρα Σιάρκου ως Μάρθα και τον Νικόλα Χαλκιαδάκη ως Άρη.

Το «Ντέρτι» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές δραματικές αφηγήσεις της νέας τηλεοπτικής σεζόν, εξερευνώντας μέσα από τη μουσική τις έννοιες του έρωτα, της προδοσίας, της συγχώρεσης και της αναζήτησης της λύτρωσης. Μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, από εκείνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη και τελικά… γίνονται τραγούδι.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 Ντέρτι ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kanye West: Κυκλοφόρησε η deluxe έκδοση του «Bully» με 2 νέα τραγούδια

Kanye West: Κυκλοφόρησε η deluxe έκδοση του «Bully» με 2 νέα τραγούδια

23.06.2026
Επόμενο
Jay-Z: Μεγάλοι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «Reasonable doubt»

Jay-Z: Μεγάλοι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη για τα 30 χρόνια του εμβληματικού «Reasonable doubt»

23.06.2026

Δες επίσης

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη

22.06.2026
Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κατέκτησε ξανά την κορυφή ως Amy Winehouse
TV

Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κατέκτησε ξανά την κορυφή ως Amy Winehouse

22.06.2026
YFSF: Όταν η Amy Winehouse, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Harry Styles συναντήθηκαν στην ίδια σκηνή
TV

YFSF: Όταν η Amy Winehouse, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Harry Styles συναντήθηκαν στην ίδια σκηνή

22.06.2026
Η Josephine στο After Dark: «Κάθε χρόνο λέω πως θέλω να βρεθώ στη Eurovision»
TV

Η Josephine στο After Dark: «Κάθε χρόνο λέω πως θέλω να βρεθώ στη Eurovision»

21.06.2026
«Το σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας ξεχνά τα πάντα – Η αμνησία που φέρνει ανατροπές
TV

«Το σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας ξεχνά τα πάντα – Η αμνησία που φέρνει ανατροπές

19.06.2026
Grand Hotel: Ένας φόνος, μια σύλληψη, μια μεγάλη ανατροπή
TV

Grand Hotel: Ένας φόνος, μια σύλληψη, μια μεγάλη ανατροπή

19.06.2026
«Το σόι σου»: Οι «Ζουζουνέλ» μπαίνουν στον στίβο της πολιτικής – Η ρήξη είναι αναπόφευκτη!
TV

«Το σόι σου»: Οι «Ζουζουνέλ» μπαίνουν στον στίβο της πολιτικής – Η ρήξη είναι αναπόφευκτη!

18.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MEGA την 1η Ιουλίου
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MEGA την 1η Ιουλίου

18.06.2026
Grand Hotel: Το τέλος μιας εποχής – Όλες οι μάσκες πέφτουν στο πιο ανατρεπτικό φινάλε!
TV

Grand Hotel: Το τέλος μιας εποχής – Όλες οι μάσκες πέφτουν στο πιο ανατρεπτικό φινάλε!

18.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους