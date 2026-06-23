«Ντέρτι»: Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987

Το «Ντέρτι» έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987 μέσα από μια ιστορία γεμάτη έρωτα και μυστικά

Με μια ματιά Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987.

Η σειρά συνδυάζει μουσική, έρωτα, μυστικά και ανθρώπινα πάθη, εστιάζοντας σε χαρακτήρες με κρυφές πλευρές.

Το σενάριο υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σπύρος Ρασιδάκης.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Κλέλια Ρένεση, ο Τάσος Νούσιας και ο Φάνης Μουρατίδης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να προσθέσει στο νέο του πρόγραμμα μια φιλόδοξη δραματική σειρά που συνδυάζει μουσική, έρωτα, μυστικά και έντονα ανθρώπινα πάθη. Το «Ντέρτι» έρχεται να αφηγηθεί μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, λάθη, προδοσίες και δεύτερες ευκαιρίες, μέσα σε ένα σκηνικό που αποτυπώνει τη νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του ’80.

Η υπόθεση μάς μεταφέρει στην Πάτρα του 1987. Τα φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και μαζί τους ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο μουσική και ανθρώπινες διαδρομές. Πρόκειται για μια ιστορία που κινείται στους ρυθμούς του 9/8 και ακολουθεί ανθρώπους που τολμούν να αγαπήσουν, να ρισκάρουν, να χάσουν τον δρόμο τους και να αναζητήσουν ξανά τον εαυτό τους. Τη σειρά υπογράφουν σεναριακά οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σπύρος Ρασιδάκης.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη

Πριν από λίγες ώρες δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ, το οποίο μεταφέρει με έντονο τρόπο την ατμόσφαιρα της εποχής. Οι εικόνες, τα χρώματα και η αισθητική των 80s δημιουργούν έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας σταδιακά τις πιο κρυφές πλευρές των πρωταγωνιστών.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται χαρακτήρες που κουβαλούν μυστικά, τραύματα και ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Πρόσωπα που προσπαθούν να ξεφύγουν από το παρελθόν τους, να αφήσουν πίσω έναν τόπο, μια ταυτότητα ή έναν μεγάλο έρωτα, πιστεύοντας πως μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Ωστόσο, η σειρά θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα: μπορεί κανείς να ξεφύγει πραγματικά από τον εαυτό του;

Το καστ συγκεντρώνει μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής. Στους βασικούς ρόλους συναντάμε την Κλέλια Ρένεση ως Ξένια, την Ευγενία Ξυγκόρου ως Στέλλα, τον Τάσο Νούσια ως Αλέκο, τον Φάνη Μουρατίδη ως Πασχάλη, την Ευαγγελία Συριοπούλου ως Βούλα, τον Λεωνίδα Κακούρη ως Λεωνίδα, τη Θεοδώρα Σιάρκου ως Μάρθα και τον Νικόλα Χαλκιαδάκη ως Άρη.

Το «Ντέρτι» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές δραματικές αφηγήσεις της νέας τηλεοπτικής σεζόν, εξερευνώντας μέσα από τη μουσική τις έννοιες του έρωτα, της προδοσίας, της συγχώρεσης και της αναζήτησης της λύτρωσης. Μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, από εκείνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη και τελικά… γίνονται τραγούδι.