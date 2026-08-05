TV & Media 05.08.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος γίνεται «Μπαμπάς-φεύγα» στον β’ κύκλο και όλα αλλάζουν

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Νέες αφίξεις, περισσότερες ανατροπές και δυνατές οικογενειακές στιγμές έρχονται στον νέο κύκλο του «Μπαμπά, σ' αγαπώ»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ» επιστρέφει με νέα επεισόδια και ανατροπές.
  • Ο Νίκος, ο «Μπαμπάς-τρέχα», αντιμετωπίζει επαγγελματική επιτυχία και μειωμένο χρόνο με την οικογένεια.
  • Η εγκυμοσύνη της Στέλλας και οι αντιδράσεις της κόρης Σοφίας δοκιμάζουν τον Νίκο.
  • Ο δεύτερος κύκλος υπόσχεται νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και συνδυασμό χιούμορ-συναισθήματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι οικογενειακές περιπέτειες επιστρέφουν δυναμικά, καθώς το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» κάνει comeback τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha με νέα επεισόδια, ανατροπές και πρόσωπα που θα φέρουν τα πάνω-κάτω. Αν αγάπησες τον πρώτο κύκλο, ετοιμάσου για ακόμα περισσότερο γέλιο, συγκίνηση και στιγμές που θα σε κάνουν να ταυτιστείς. Οι εξελίξεις δεν θα επηρεάσουν μόνο τις οικογένειες της σειράς, αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα στους αγαπημένους ήρωες. Και όλα ξεκινούν από τον Νίκο.

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Ο «Μπαμπάς-τρέχα» βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του. Η επαγγελματική του πορεία απογειώνεται, καθώς η δουλειά του γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και οι συνεργασίες αυξάνονται συνεχώς. Όσο όμως η καριέρα του ανεβαίνει, τόσο ο χρόνος που αφιερώνει στην οικογένειά του μειώνεται. Αυτή η αλλαγή θα δοκιμάσει τις ισορροπίες που με τόσο κόπο είχε καταφέρει να χτίσει.

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Οι υποχρεώσεις του Νίκου μεγαλώνουν, ενώ παράλληλα καλείται να διαχειριστεί την εγκυμοσύνη της Στέλλας και τις συνεχείς παρατηρήσεις της Βιργινίας. Ωστόσο, η πιο δύσκολη «δοκιμασία» του φαίνεται πως θα είναι η πεντάχρονη Σοφία.

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Η μικρή, που έχει αποδείξει πως είναι η πραγματική «αρχηγός» της οικογένειας, δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο μπαμπάς της βάζει τη δουλειά πάνω από εκείνη. Μάλιστα, όλα δείχνουν πως είναι έτοιμη να του δείξει τη δυσαρέσκειά της με τον πιο… παιδικό αλλά και αυστηρό τρόπο.

Ένας δεύτερος κύκλος με πολλές αλλαγές

Ο νέος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» υπόσχεται νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ιστορίες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Οι αγαπημένοι ήρωες επιστρέφουν με νέα διλήμματα, περισσότερες ανατροπές και στιγμές που θα συνδυάζουν χιούμορ και συναίσθημα.

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Αν ο πρώτος κύκλος σε έκανε να αγαπήσεις τους τρεις μπαμπάδες, τα νέα επεισόδια φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον πήχη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο όταν η σειρά επιστρέψει στις οθόνες μας.

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