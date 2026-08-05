Celeb World 05.08.2026

Η Lindsay Lohan άφησε πίσω το ξανθό και επέστρεψε στο iconic ginger look

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Η Lindsay Lohan αποχαιρέτησε το πλατινέ ξανθό και επέστρεψε στο χαρακτηριστικό ginger χρώμα των μαλλιών της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lindsay Lohan άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της από ξανθό σε ginger.
  • Η νέα της εμφάνιση αναρτήθηκε στο Instagram και προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans.
  • Το ginger χρώμα θεωρείται εμβληματικό για την ηθοποιό και συνδέεται με την καριέρα της.
  • Η αλλαγή της Lohan επιβεβαιώνει τη δημοτικότητα των ζεστών χάλκινων αποχρώσεων στα μαλλιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lindsay Lohan φαίνεται πως αποφάσισε να επιστρέψει στις… ρίζες της, χαρίζοντας στους fans της μια μεγάλη beauty έκπληξη. Η ηθοποιός αποχαιρέτησε το πλατινέ ξανθό που υιοθέτησε τους τελευταίους μήνες και επέλεξε ξανά τη χαρακτηριστική ginger απόχρωση που έχει ταυτιστεί με την εικόνα της. Με μία νέα ανάρτηση στο Instagram, αποκάλυψε το ανανεωμένο της look και τα σχόλια δεν άργησαν να γεμίσουν με ενθουσιασμό. Για πολλούς, αυτή είναι η αλλαγή που περίμεναν να δουν εδώ και καιρό.

https://www.instagram.com/lindsaylohan/
https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Οι φωτογραφίες δείχνουν τη Lindsay Lohan να ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μια μπλε ρόμπα και αναδεικνύοντας το νέο χρώμα των μαλλιών της από διαφορετικές γωνίες. Το χάλκινο-κόκκινο χρώμα θυμίζει τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της και ξυπνά έντονη νοσταλγία στους fans που τη γνώρισαν μέσα από τις ταινίες των 00s. Μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση έγινε θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως «αυτό είναι το πραγματικό look της Lindsay». Δεν ήταν λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που δήλωσαν ότι τους έδωσε έμπνευση για το επόμενο ραντεβού τους στο κομμωτήριο.

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Η Lindsay Lohan έχει δοκιμάσει κατά καιρούς πολλές διαφορετικές αποχρώσεις στα μαλλιά της, από ξανθό μέχρι πιο σκούρους τόνους. Ωστόσο, το ginger χρώμα είναι εκείνο που συνδέθηκε περισσότερο με την πορεία της στο Hollywood και τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Η επιστροφή σε αυτή την απόχρωση θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα δυναμικό beauty comeback.

https://www.instagram.com/lindsaylohan/
https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Το νέο hair look επιβεβαιώνει ότι τα φυσικά, ζεστά χάλκινα χρώματα παραμένουν ανάμεσα στις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς. Η Lindsay δείχνει πως ένα κλασικό χρώμα μπορεί να δείχνει πιο σύγχρονο από ποτέ όταν συνδυάζεται με το σωστό styling.

https://www.instagram.com/lindsaylohan/
https://www.instagram.com/lindsaylohan/
https://www.instagram.com/lindsaylohan/
https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Η αλλαγή της ηθοποιού είναι ακόμη μία υπενθύμιση ότι μερικά beauty looks δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Αντίθετα, επιστρέφουν πιο δυναμικά και συνεχίζουν να εμπνέουν, αποδεικνύοντας πως το iconic ginger της Lindsay Lohan εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hair looks της pop κουλτούρας.

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Lindsay Lohan
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