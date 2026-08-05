Η μαμά της Ariana Grande είναι η μεγαλύτερη fan της και το σχόλιό της στο «Petal» το αποδεικνύει

Η Ariana Grande ετοιμάζεται για ένα διάλειμμα από τη δημοσιότητα και η μητέρα της Joan της έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης και στήριξης

Με μια ματιά Η μητέρα της Ariana Grande, Joan, εξέφρασε την αγάπη και την υποστήριξή της στο νέο music video της κόρης της, «Petal».

Το «Petal» πραγματεύεται τις πιέσεις και τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του θεάματος.

Η Ariana Grande θα κάνει ένα διάλειμμα από τη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της.

Η απόφαση για διάλειμμα είναι συνειδητή, προερχόμενη από υγιές και δημιουργικό μέρος, όχι από αρνητική κριτική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της «Eternal Sunshine Tour» και η μητέρα της, Joan Grande, ήταν εκεί για να της θυμίσει κάτι σημαντικό: πως είναι αγαπημένη και ξεχωριστή. Με αφορμή το νέο music video της κόρης της, «Petal», η Joan άφησε ένα συγκινητικό μήνυμα που ξεχώρισε ανάμεσα στα χιλιάδες σχόλια των fans.

«Είσαι υπέροχη… και αυτό το βίντεο είναι απίστευτο! Το αγαπώ και σε αγαπώ περισσότερο», έγραψε η Joan Grande στην ανάρτηση της Ariana, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχουν. Το μήνυμα της μητέρας της ήρθε σε μια περίοδο όπου η pop star βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, τόσο για τη νέα της μουσική όσο και για την απόφασή της να απομακρυνθεί προσωρινά από τα φώτα.

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Το «Petal» αποτελεί ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό project, με την Ariana Grande να σχολιάζει μέσα από το video τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του θεάματος και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες. Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πρόσφατα το όγδοο album της και συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία της, πριν αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

Η Ariana Grande ξεκαθάρισε πως το διάλειμμά της δεν αποτελεί αντίδραση σε αρνητικά σχόλια ή κριτική, αλλά μια συνειδητή επιλογή που είχε αποφασίσει εδώ και καιρό. Όπως ανέφερε στους fans της σε συναυλία στο Chicago, πρόκειται για μια απόφαση που προέρχεται από ένα υγιές και δημιουργικό μέρος.

Η τραγουδίστρια θέλει μετά το τέλος της περιοδείας της να απολαύσει μια περίοδο ξεκούρασης, μακριά από τη συνεχή δημόσια έκθεση. Παράλληλα, οι fans της συνεχίζουν να τη στηρίζουν, ενώ η ίδια ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Focker-in-Law».

Η Joan Grande, με λίγες μόνο λέξεις, κατάφερε να εκφράσει αυτό που πολλοί θα ήθελαν να ακούσουν σε μια δύσκολη στιγμή: πως πίσω από την παγκόσμια σταρ υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται αγάπη, στήριξη και χρόνο. Η Ariana Grande ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, έχοντας δίπλα της τους ανθρώπους που την αγαπούν πραγματικά.

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