Celeb World 05.08.2026

Leonardo DiCaprio: Το project 200 εκατ. δολαρίων που θα σώσει 100 απειλούμενα είδη

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Ο Leonardo DiCaprio και ο Jeff Bezos ενώνουν δυνάμεις για το Phoenix Species Project, μια πρωτοβουλία για τη διάσωση 100 απειλούμενων ειδών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "Phoenix Species Project" είναι μια πρωτοβουλία 200 εκατομμυρίων δολαρίων από τους DiCaprio και Bezos για τη διάσωση 100 απειλούμενων ειδών.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία ειδών και οικοσυστημάτων που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη δραστηριότητα.
  • Το project θα υλοποιηθεί σε 30 χώρες με τη συμμετοχή επιστημόνων, τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων.
  • Στόχος είναι η αναγέννηση ειδών και η προστασία ολόκληρων οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
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Ο Leonardo DiCaprio και ο Jeff Bezos ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες προστασίας της φύσης. Οι δύο τους παρουσιάζουν το «Phoenix Species Project», μια τεράστια περιβαλλοντική πρωτοβουλία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στόχο να βοηθήσει 100 από τα πιο απειλούμενα είδη του πλανήτη.

Ο ηθοποιός Leonardo DiCaprio σε επίσημη εμφάνιση, πρωταγωνιστής στη νέα ταινία του Martin Scorsese.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο project φιλοδοξεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ζώα και φυτά που βρίσκονται στα όρια της εξαφάνισης, ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη φιλανθρωπική προσπάθεια αφιερωμένη αποκλειστικά στη διάσωση κρίσιμα απειλούμενων ειδών.

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Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε από τη Re:wild του Leonardo DiCaprio και το Bezos Earth Fund του Jeff Bezos, με τη στήριξη των Age of Union και Todd Graves Family Foundation. Στόχος τους δεν είναι μόνο η προστασία συγκεκριμένων ειδών, αλλά και η διατήρηση ολόκληρων οικοσυστημάτων που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ποια είδη βρίσκονται στο επίκεντρο

Το Phoenix Species Project θα στηρίξει προγράμματα προστασίας σε 30 χώρες, με περισσότερους από 100 συνεργάτες, επιστήμονες, τοπικές κοινότητες και οργανώσεις να συμμετέχουν στη δράση.

Ο ηθοποιός Leonardo DiCaprio σε δημόσια εμφάνιση, προσπαθώντας να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανάμεσα στα είδη που θα λάβουν βοήθεια βρίσκονται ο ρινόκερος της Σουμάτρας από την Ινδονησία, ο Indri από τη Μαδαγασκάρη και ο Kākāpō, ο βαρύτερος παπαγάλος στον κόσμο από τη Νέα Ζηλανδία.

Ο Jeff Bezos σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/jeffbezos/

Οι δράσεις θα σχεδιαστούν ξεχωριστά για κάθε είδος, καθώς κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες. Από την προστασία των φυσικών οικοτόπων μέχρι την ενίσχυση των τοπικών προσπαθειών διατήρησης, το πρόγραμμα θέλει να αντιμετωπίσει τις αιτίες που οδηγούν τα είδη στην εξαφάνιση.

Η περιβαλλοντική αποστολή του Leonardo DiCaprio

Ο Leonardo DiCaprio εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργά την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Μέσα από τη Re:wild έχει συμμετάσχει σε πολλές δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διάσωση απειλούμενων ειδών.

Ο Leonardo DiCaprio και η Teyana Taylor σε συζήτηση στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνεργασία με τον Jeff Bezos ξεκίνησε μέσα από συζητήσεις με επιστήμονες, κυβερνήσεις και αυτόχθονες κοινότητες, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία μιας παγκόσμιας στρατηγικής για την προστασία της άγριας ζωής.

Το όνομα «Phoenix» συμβολίζει την αναγέννηση και την προσπάθεια να επιστρέψουν είδη που κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα. Οι δημιουργοί του project πιστεύουν πως η διάσωση ενός ζώου μπορεί να προστατεύσει παράλληλα δάση, ποτάμια και ολόκληρα οικοσυστήματα.

Leonardo DiCaprio
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα πρωτοβουλία των Leonardo DiCaprio και Jeff Bezos δείχνει πως η προστασία του πλανήτη χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία. Αν το project πετύχει, 100 μοναδικά είδη θα έχουν μια νέα ευκαιρία επιβίωσης.

Το Phoenix Species Project αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα βήματα για την προστασία της άγριας ζωής, δίνοντας ελπίδα σε είδη που βρίσκονται αντιμέτωπα με την εξαφάνιση. Με σημαντική χρηματοδότηση και τη συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, η πρωτοβουλία θέλει να αλλάξει το μέλλον της φύσης. Ο Leonardo DiCaprio και ο Jeff Bezos στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η διάσωση των ζώων σημαίνει προστασία ολόκληρου του πλανήτη.

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Jeff Bezos LEONARDO DI CAPRIO Phoenix Species Project
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