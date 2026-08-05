Νέο μέλος στη βασιλική οικογένεια – Οι φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της Πριγκίπισσας Ευγενίας

Η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο Jack Brooksbank απέκτησαν το τρίτο τους παιδί και ανακοίνωσαν τα νέα δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της κόρης τους

Με μια ματιά Η Πριγκίπισσα Ευγενία γέννησε το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η γέννηση έγινε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, Πορτογαλία.

Το ζευγάρι, Πριγκίπισσα Ευγενία και Jack Brooksbank, είναι ερωτευμένο με την κόρη τους.

Το όνομα της νεογέννητης δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, προκαλώντας συζητήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές ζει η βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς η Πριγκίπισσα Ευγενία έγινε μαμά για τρίτη φορά. Η ίδια και ο σύζυγός της, Jack Brooksbank, απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι, χαρίζοντας ακόμη έναν λόγο για γιορτή στο παλάτι. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας, ενώ η πρώτη φωτογραφία της μικρής κέρδισε αμέσως χιλιάδες σχόλια. Το ζευγάρι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή του.

Το μωρό γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία, όπου η οικογένεια περνά σημαντικό μέρος του χρόνου της. Η μικρή ήρθε στον κόσμο υγιής, ενώ η Πριγκίπισσα Ευγενία έκανε γνωστό πως τόσο εκείνη όσο και ο Jack Brooksbank είναι «πέρα από κάθε περιγραφή ερωτευμένοι» με την κόρη τους. Μέχρι στιγμής, πάντως, το όνομα της νεογέννητης δεν έχει αποκαλυφθεί, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media.

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Μαζί με την ανακοίνωση δημοσιεύτηκε και η πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης. Το στιγμιότυπο, το οποίο τράβηξε ο Jack Brooksbank, δείχνει το μωρό να φορά ένα ροζ φορμάκι με μικρά φτερά στην πλάτη και ασορτί σκουφάκι, χαρίζοντας μία από τις πιο γλυκές εικόνες των τελευταίων ημερών.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Πριγκίπισσα Ευγενία έγραψε πως εκείνη και ο σύζυγός της είναι ενθουσιασμένοι για τον ερχομό της κόρης τους και πως η οικογένειά τους είναι πλέον ολοκληρωμένη με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το κοριτσάκι είναι το τρίτο παιδί του ζευγαριού και μικρότερη αδελφή των August Philip Hawke, 5 ετών, και Ernest George Ronnie, 3 ετών. Οι δύο μικροί αποκτούν πλέον μία αδελφή, ενώ η νέα προσθήκη φέρνει ακόμη περισσότερη χαρά στην οικογένεια.

Η Πριγκίπισσα Ευγενία είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία των δύο γιων της να κρατούν τον υπέρηχο του μωρού. Από τότε, οι θαυμαστές της περίμεναν με ανυπομονησία την άφιξη του νέου μέλους.

Η είδηση έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό τόσο από τη βασιλική οικογένεια όσο και από τους φίλους της. Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Camilla ενημερώθηκαν άμεσα για τη γέννηση της μικρής και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, χάρηκαν ιδιαίτερα για το ευχάριστο γεγονός. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη αποκάλυψη, που δεν είναι άλλη από το όνομα της νεογέννητης πριγκίπισσας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

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