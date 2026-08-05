Celeb World 05.08.2026

Νέο μέλος στη βασιλική οικογένεια – Οι φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της Πριγκίπισσας Ευγενίας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο Jack Brooksbank απέκτησαν το τρίτο τους παιδί και ανακοίνωσαν τα νέα δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της κόρης τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Πριγκίπισσα Ευγενία γέννησε το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
  • Η γέννηση έγινε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, Πορτογαλία.
  • Το ζευγάρι, Πριγκίπισσα Ευγενία και Jack Brooksbank, είναι ερωτευμένο με την κόρη τους.
  • Το όνομα της νεογέννητης δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, προκαλώντας συζητήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές ζει η βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς η Πριγκίπισσα Ευγενία έγινε μαμά για τρίτη φορά. Η ίδια και ο σύζυγός της, Jack Brooksbank, απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι, χαρίζοντας ακόμη έναν λόγο για γιορτή στο παλάτι. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας, ενώ η πρώτη φωτογραφία της μικρής κέρδισε αμέσως χιλιάδες σχόλια. Το ζευγάρι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή του.

https://www.instagram.com/princesseugenie/
https://www.instagram.com/princesseugenie/

Το μωρό γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία, όπου η οικογένεια περνά σημαντικό μέρος του χρόνου της. Η μικρή ήρθε στον κόσμο υγιής, ενώ η Πριγκίπισσα Ευγενία έκανε γνωστό πως τόσο εκείνη όσο και ο Jack Brooksbank είναι «πέρα από κάθε περιγραφή ερωτευμένοι» με την κόρη τους. Μέχρι στιγμής, πάντως, το όνομα της νεογέννητης δεν έχει αποκαλυφθεί, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media.

Διάβασε επίσης: Christina Applegate: Επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας

Μαζί με την ανακοίνωση δημοσιεύτηκε και η πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης. Το στιγμιότυπο, το οποίο τράβηξε ο Jack Brooksbank, δείχνει το μωρό να φορά ένα ροζ φορμάκι με μικρά φτερά στην πλάτη και ασορτί σκουφάκι, χαρίζοντας μία από τις πιο γλυκές εικόνες των τελευταίων ημερών.

https://www.instagram.com/theroyalfamily/
https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Πριγκίπισσα Ευγενία έγραψε πως εκείνη και ο σύζυγός της είναι ενθουσιασμένοι για τον ερχομό της κόρης τους και πως η οικογένειά τους είναι πλέον ολοκληρωμένη με τον πιο όμορφο τρόπο.

https://www.instagram.com/princesseugenie/
https://www.instagram.com/princesseugenie/

Το κοριτσάκι είναι το τρίτο παιδί του ζευγαριού και μικρότερη αδελφή των August Philip Hawke, 5 ετών, και Ernest George Ronnie, 3 ετών. Οι δύο μικροί αποκτούν πλέον μία αδελφή, ενώ η νέα προσθήκη φέρνει ακόμη περισσότερη χαρά στην οικογένεια.

https://www.instagram.com/princesseugenie/
https://www.instagram.com/princesseugenie/

Η Πριγκίπισσα Ευγενία είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία των δύο γιων της να κρατούν τον υπέρηχο του μωρού. Από τότε, οι θαυμαστές της περίμεναν με ανυπομονησία την άφιξη του νέου μέλους.

https://www.instagram.com/princesseugenie/
https://www.instagram.com/princesseugenie/

Η είδηση έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό τόσο από τη βασιλική οικογένεια όσο και από τους φίλους της. Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Camilla ενημερώθηκαν άμεσα για τη γέννηση της μικρής και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, χάρηκαν ιδιαίτερα για το ευχάριστο γεγονός. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη αποκάλυψη, που δεν είναι άλλη από το όνομα της νεογέννητης πριγκίπισσας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

βασιλική οικογένεια Πριγκίπισσα Ευγενία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες τις πρώτες backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες τις πρώτες backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

05.08.2026
Επόμενο
«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό

«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό

05.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό
Celeb News

«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό

05.08.2026
Ελένη Φουρέιρα: Οι τρυφερές στιγμές με τον μικρό Ερμή και τον Alberto Botía στις διακοπές
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Οι τρυφερές στιγμές με τον μικρό Ερμή και τον Alberto Botía στις διακοπές

05.08.2026
Christina Applegate: Επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας
Celeb News

Christina Applegate: Επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας

04.08.2026
Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος: Το πιο γλυκό οικογενειακό άλμπουμ του καλοκαιριού
Celeb News

Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος: Το πιο γλυκό οικογενειακό άλμπουμ του καλοκαιριού

04.08.2026
Η Μαρία Μπεκατώρου αφήνει την τηλεόραση και πιάνει το μικρόφωνο
Celeb News

Η Μαρία Μπεκατώρου αφήνει την τηλεόραση και πιάνει το μικρόφωνο

04.08.2026
Μήπως η Πάργα είναι ο προορισμός που ψάχνεις; Η Ελένη Χατζίδου λέει «ναι»
Celeb News

Μήπως η Πάργα είναι ο προορισμός που ψάχνεις; Η Ελένη Χατζίδου λέει «ναι»

04.08.2026
Η Britney Spears έχει νέο κόλλημα και είναι η Beyoncé
Celeb News

Η Britney Spears έχει νέο κόλλημα και είναι η Beyoncé

04.08.2026
«Τι να πρωτοπώ;»: Η εξομολόγηση του Τάσου Χαλκιά μετά τη φωτιά
Celeb News

«Τι να πρωτοπώ;»: Η εξομολόγηση του Τάσου Χαλκιά μετά τη φωτιά

04.08.2026
Θες λίγη θετική ενέργεια; Η Ανδρομάχη σου λέει «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου»
Celeb News

Θες λίγη θετική ενέργεια; Η Ανδρομάχη σου λέει «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου»

04.08.2026
Θες την πιο ονειρική καλοκαιρινή βεράντα; Δες το σπίτι των Γιώργου και Άννας Νταλάρα στη Σύρο

Θες την πιο ονειρική καλοκαιρινή βεράντα; Δες το σπίτι των Γιώργου και Άννας Νταλάρα στη Σύρο

Tote bag obsession: Βρήκαμε την τσάντα που θα «κουβαλήσει» όλο το καλοκαίρι σου

Tote bag obsession: Βρήκαμε την τσάντα που θα «κουβαλήσει» όλο το καλοκαίρι σου

Το concealer hack της Hailey Bieber που χαρίζει instant lifting στο βλέμμα

Το concealer hack της Hailey Bieber που χαρίζει instant lifting στο βλέμμα

Summer friendship era: Γιατί οι διακοπές με την παρέα κερδίζουν ξανά την καρδιά μας

Summer friendship era: Γιατί οι διακοπές με την παρέα κερδίζουν ξανά την καρδιά μας

4 συνταγές με ροδάκινο που θα κάνουν το καλοκαίρι σου ακόμα πιο νόστιμο

4 συνταγές με ροδάκινο που θα κάνουν το καλοκαίρι σου ακόμα πιο νόστιμο

Jaafar Jackson: Από τον «Michael» στο «Supermax» με τον Will Smith

Jaafar Jackson: Από τον «Michael» στο «Supermax» με τον Will Smith

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας