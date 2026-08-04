Celeb World 04.08.2026

Η Britney Spears έχει νέο κόλλημα και είναι η Beyoncé

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Η Britney Spears μοιράστηκε νέα βίντεο όπου χορεύει τραγούδια της Beyoncé και της Rihanna και γίνεται viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Britney Spears μοιράστηκε βίντεο στο Instagram όπου χορεύει τραγούδια της Beyoncé.
  • Η Britney ακούει συνεχώς μουσική της Beyoncé, ιδιαίτερα το album «Cowboy Carter».
  • Η Britney χορεύει και παλαιότερες επιτυχίες της Beyoncé, όπως το «Haunted».
  • Οι fans της Britney υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τις αναρτήσεις, σχολιάζοντας τη θετική της διάθεση.
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Η Britney Spears χαρίζει ξανά στους fans της ένα viral μουσικό moment, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια τη Beyoncé. Η pop icon μοιράστηκε στο Instagram βίντεο όπου χορεύει τραγούδια της Queen Bey, αποκαλύπτοντας πως το τελευταίο διάστημα ακούει συνεχώς τη μουσική της.

Britney Spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Britney δήλωσε πως έχει ξεχωρίσει το album «Cowboy Carter» της Beyoncé, αλλά φαίνεται πως δεν μπορεί να αποχωριστεί και τις παλαιότερες επιτυχίες της. Με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η μουσική και ο χορός παραμένουν ο τρόπος της να εκφράζεται.

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Στα βίντεο που ανέβασε στα social media, η Britney Spears εμφανίζεται να χορεύει κομμάτια της Beyoncé, ανάμεσά τους και το «Haunted» από το album «Beyoncé» του 2014. Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμές με τραγούδια της Rihanna, όπως τα «Love on the Brain» και «Unfaithful».

Η pop star έγραψε πως δεν σταματά να ακούει το «Cowboy Carter», ενώ αποκάλυψε πως επέστρεψε και σε παλαιότερα τραγούδια της Beyoncé που αγαπά. Οι fans της υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τις νέες αναρτήσεις, σχολιάζοντας τη θετική της διάθεση.

Ο Kevin Federline, πρώην σύζυγος της Britney Spears, σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Britney Spears εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί το Instagram για να μοιράζεται στιγμές χορού και προσωπικής έκφρασης. Κάθε νέα της ανάρτηση τραβά το ενδιαφέρον, με τους θαυμαστές της να παρακολουθούν την πορεία της και τις μουσικές επιλογές της.

britney_spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποθέωσή της προς τη Beyoncé έρχεται να επιβεβαιώσει πως οι μεγαλύτερες γυναίκες της pop σκηνής συνεχίζουν να εμπνέουν η μία την άλλη, δημιουργώντας μοναδικές μουσικές συνδέσεις.

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