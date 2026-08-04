«Τι να πρωτοπώ;»: Η εξομολόγηση του Τάσου Χαλκιά μετά τη φωτιά

Με μια ματιά Ο Τάσος Χαλκιάς έχασε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό από την πυρκαγιά.

Το σπίτι είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, συνδεδεμένο με 54 χρόνια ζωής και την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια της περιουσίας που ήλπιζε να αφήσει στα παιδιά του.

Αναφέρθηκε και στην καταστροφή σπιτιών και επιχειρήσεων άλλων κατοίκων της περιοχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή της Αττικοβοιωτίας άφησε πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές και πολλές οικογένειες αντιμέτωπες με την απώλεια των περιουσιών τους. Ανάμεσα σε εκείνους που είδαν το σπίτι τους να καταστρέφεται βρίσκεται και ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στα αποκαΐδια της κατοικίας του στο Πόρτο Γερμενό. Ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μιλώντας για ένα σπίτι γεμάτο αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές και ιστορία.

Το σπίτι αυτό δεν ήταν απλώς ένα κτίσμα για τον Τάσο Χαλκιά, αλλά ένας χώρος που συνδεόταν με ολόκληρη τη ζωή του. Εκεί μεγάλωσε, εκεί δημιούργησε αναμνήσεις με την οικογένειά του και εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά του. Η εικόνα της καταστροφής ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, καθώς όπως εξήγησε, πίστευε πως κάποια στιγμή θα μπορούσε να αφήσει αυτή την περιουσία στα παιδιά του.

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Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε με συγκίνηση τη σχέση που είχε με το συγκεκριμένο μέρος. Ο ηθοποιός ανέφερε πως έζησε εκεί για 54 χρόνια και πως το σπίτι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικογένειά του.

«Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη συναισθηματική αξία που είχε για εκείνον το σπίτι.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για την υπερηφάνεια που ένιωθε, επειδή πίστευε πως θα μπορούσε να αφήσει κάτι στα παιδιά του. Όπως εξήγησε, ξεκίνησε από μια οικογένεια εργατών και κατάφερε μέσα από τη δουλειά του να δημιουργήσει κάτι δικό του, όχι μόνο ως περιουσία αλλά και ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά.

Ο Τάσος Χαλκιάς δεν στάθηκε μόνο στη δική του απώλεια, αλλά αναφέρθηκε και στους ανθρώπους της περιοχής που βρέθηκαν στην ίδια δύσκολη θέση. Όπως είπε, αρκετοί κάτοικοι έχασαν τα σπίτια τους, ενώ καταστράφηκαν επίσης μικρές επιχειρήσεις και καταλύματα που αποτελούσαν πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες.

Ο ίδιος μίλησε με συμπόνια για τους γείτονές του και τους φίλους του που επίσης είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες. Η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό άφησε βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, με πολλούς κατοίκους να προσπαθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

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