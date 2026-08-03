Celeb World 03.08.2026

4 Έλληνες ηθοποιοί που ετοιμάζουν μεγάλη επιστροφή στην τηλεόραση τη νέα σεζόν

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Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην τηλεόραση με το «Μπλε Ώρες». Μάθε για τους άλλους 3 ηθοποιούς που έρχονται να κάνουν comeback
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην τηλεόραση με τη σειρά «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ.
  • Ο Αντώνης Φραγκάκης συμμετέχει επίσης στη σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ.
  • Ο Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή σε νέα σειρά του MEGA.
  • Ο Πάνος Μιχαλόπουλος ετοιμάζει επιστροφή στην τηλεόραση με νέα σειρά στον ALPHA.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική τηλεόραση ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά αγαπημένους ηθοποιούς, οι οποίοι μετά από απουσία επιστρέφουν δυναμικά. Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον καλλιτεχνικό χώρο και οι εμφανίσεις τους αναμένεται να συζητηθούν.

Η Επιστροφή της Βάνας Μπάρμπα και του Αντώνη Φραγκάκη

Η Βάνα Μπάρμπα εντάσσεται στο καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», σε συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου και την Βάνα Δημητρίου. Θα ενσαρκώσει την Ελένη Αλεξίου, μια ανεξάρτητη γυναίκα που αναλαμβάνει την ανατροφή της ανιψιάς της, Εύας, μετά τον θάνατο των γονιών της.

Διάβασε επίσης: «Μπλε ώρες»: Μια δυνατή ιστορία έρωτα με την Βάνα Μπάρμπα έρχεται στον ΣΚΑΪ

Η ηρωίδα της θα διατηρεί ένα μπαρ στην Τσαγκαράδα, ενώ θα βρίσκεται στο πλευρό όσων την χρειάζονται.

Στην ίδια σειρά, θα εμφανιστεί και ο Αντώνης Φραγκάκης. Ο πρώην μοντέλο, που είχε συμμετάσχει σε επιτυχημένες σειρές όπως «Τα Παιδιά της Νιόβης» και «Οι Μάγισσες της Σμύρνης», επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από μια περίοδο ενασχόλησης με τη γιόγκα, όπου και έγινε εκπαιδευτής. Στο σενάριο, θα υποδυθεί τον Δημήτρη Καραΐσκο, έναν κοσμοπολίτικο και αθλητικό επιχειρηματία, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με γεγονότα που θα ανατρέψουν τη ζωή του.

Ο Άρης Σερβετάλης ως Άγιος

https://www.instagram.com/optic_culture/
https://www.instagram.com/optic_culture/

Ο Άρης Σερβετάλης, γνωστός από τον ρόλο του Λάζαρου στο «Είσαι το Ταίρι μου» και τις πρόσφατες επιτυχημένες κινηματογραφικές του εμφανίσεις, ετοιμάζεται για νέα τηλεοπτική εμφάνιση. Μετά την αποχή του από την τηλεόραση και την επικέντρωσή του στο θέατρο και στον κινηματογράφο, όπου κέρδισε τις εντυπώσεις ως Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, ο ηθοποιός θα υποδυθεί έναν ακόμα θρησκευτικό χαρακτήρα. Στη νέα σειρά του MEGA, θα ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή.

Επιστροφή του είδωλου των 80’s, Πάνου Μιχαλόπουλου

https://www.instagram.com/greek__singers/
https://www.instagram.com/greek__singers/

Ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα comebacks αφορά τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ένα από τα μεγάλα είδωλα της δεκαετίας του ’80. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα από το 2007, όταν εμφανίστηκε στη σειρά «Η Ώρα η Καλή», ακολούθησε μια διαφορετική πορεία, ασχολούμενος με τα κτήματα της οικογένειάς του στην Καλαμάτα. Τώρα, στα 78 του χρόνια, φήμες τον θέλουν να επιστρέφει στο δεύτερο μισό του 2027, σε νέα σειρά του ALPHA, στο πλευρό των Γιώργου Γάλλου και Μιχάλη Σαράντη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πρωταγωνιστικό ρόλο ή για μια σημαντική συμμετοχή, με τη συμφωνία να θεωρείται κλεισμένη.

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Αντώνης Φραγκάκης Άρης Σερβετάλης Βάνα Μπάρμπα Μπλε ώρες Πάνος Μιχαλόπουλος
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