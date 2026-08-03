TV & Media 03.08.2026

Νέα τηλεοπτική μεταφορά από βιβλίο: Η «Σουλτάνα» του Μένιου Σκελλαρόπουλου γίνεται σειρά

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H ιστορία της «Σουλτάνας» υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με την ένταση, το δράμα και την ιστορική του υπόσταση
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το μυθιστόρημα «Σουλτάνα» του Μένιου Σκελλαρόπουλου μετατρέπεται σε τηλεοπτική σειρά.
  • Οι εκδόσεις Ψυχογιός βρίσκονται σε συζητήσεις με εταιρεία παραγωγής για την τηλεοπτική μεταφορά.
  • Η «Σουλτάνα» αφηγείται μια αληθινή ιστορία που καλύπτει τη νεότερη ελληνική Ιστορία.
  • Η ιστορία της Σουλτάνας περιλαμβάνει τη Μικρασιατική Καταστροφή, την Κατοχή, τον Εμφύλιο, τη Χούντα και τη Μεταπολίτευση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τηλεοπτική μεταφορά βιβλίων συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, φέρνοντας αγαπημένες ιστορίες κοντά στο ευρύ κοινό. Μετά την είδηση ότι τα «2 μαύρα πουκάμισα» του Μένιου Σκελλαρόπουλου μετατρέπονται σε τηλεοπτική σειρά για το MEGA, με τα γυρίσματα μάλιστα να βρίσκονται ήδη σε εντατικό ρυθμό, ένα ακόμη έργο του ίδιου συγγραφέα ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο βήμα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το μυθιστόρημα «Σουλτάνα» του Μένιου Σκελλαρόπουλου αναμένεται να γίνει τηλεοπτική σειρά. Οι εκδόσεις Ψυχογιός, που κατέχουν τα δικαιώματα του βιβλίου, βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με εταιρεία παραγωγής για την τηλεοπτική του μεταφορά.

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Η «Σουλτάνα» στη μικρή οθόνη

Η «Σουλτάνα» είναι μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία που διατρέχει την νεότερη ελληνική Ιστορία. Το μυθιστόρημα ξεδιπλώνει τη ζωή της Σουλτάνας, μιας γυναίκας που βίωσε καθοριστικές στιγμές της Ελλάδας, από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την Κατοχή, μέχρι τον Εμφύλιο, τη Χούντα και τη Μεταπολίτευση. Η μοίρα της σημαδεύτηκε από προσωπικές τραγωδίες, με απώλειες αγαπημένων προσώπων και δυσκολίες που την ανάγκασαν να παλέψει για την επιβίωσή της και την ανατροφή των παιδιών της. Η ιστορία της περιγράφεται ως μια διαδρομή γεμάτη πίκρα και πόνο, αλλά και ως παράδειγμα σπάνιας ηρωίδας και πηγή ελπίδας.

Η προοπτική μεταφορά του βιβλίου στη μικρή οθόνη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ιστορία της «Σουλτάνας» υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με την ένταση, το δράμα και την ιστορική του υπόσταση.

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