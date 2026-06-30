«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Mega «Δύο μαύρα πουκάμισα», μιας παραγωγής βασισμένης στο βιβλίο του Μ. Σακελλαρόπουλου

Με μια ματιά Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη.

Η ιστορία εστιάζει σε ανθρώπινα δράματα, οικογενειακές συγκρούσεις και κρυμμένα μυστικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MEGA ετοιμάζει μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και οι μηχανές έχουν ήδη πάρει μπροστά. Τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» ξεκίνησαν, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός project που φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου, με τη μεταφορά του στην τηλεόραση να υπογράφει σεναριακά η Εμμανουέλα Αλεξίου. Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη.

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Η ιστορία των «Δύο μαύρων πουκαμίσων» ξεδιπλώνει ένα δυνατό ανθρώπινο δράμα, εστιάζοντας στις σχέσεις που ενώνουν αλλά και χωρίζουν τους ανθρώπους. Μέσα από έντονα συναισθήματα, οικογενειακές συγκρούσεις και καλά κρυμμένα μυστικά, η σειρά επιχειρεί να αναδείξει όλα εκείνα που δύσκολα σβήνουν από τη μνήμη.





Παράλληλα, η νέα παραγωγή του MEGA βάζει στο επίκεντρο τις αλήθειες που μπορεί να παραμένουν κρυφές για χρόνια, αλλά αργά ή γρήγορα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως, επηρεάζοντας τις ζωές όλων των πρωταγωνιστών.

Τα πρώτα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Κρήτη, με το φυσικό τοπίο του νησιού να αποτελεί βασικό στοιχείο της ατμόσφαιρας της σειράς. Εκεί βρέθηκε και η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», η οποία κατέγραψε στιγμές από τα παρασκήνια της παραγωγής.

Στο πλαίσιο του σχετικού ρεπορτάζ, μίλησαν στην εκπομπή οι ηθοποιοί Μιχάλης Αεράκης, Δανάη Μιχαλάκη, Τάκης Σακελλαρίου, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα και από τη δουλειά που γίνεται για τη νέα μεγάλη παραγωγή του σταθμού.

Με ένα δυνατό καστ, μια ιστορία βασισμένη σε ένα επιτυχημένο βιβλίο και κινηματογραφική αισθητική, τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές του νέου προγράμματος του MEGA, με τις προσδοκίες του κοινού να είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές.