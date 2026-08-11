TV & Media 11.08.2026

Ποιες νέες σειρές έρχονται στον Alpha – Οι ιστορίες που θα συζητηθούν

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«Μια γυναίκα» και «Για σένα» είναι δύο από τα μεγάλα στοιχήματα του Alpha για τη νέα σεζόν, με δυνατούς πρωταγωνιστές και πολλές ανατροπές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Alpha παρουσιάζει δύο νέες σειρές, «Μια γυναίκα» και «Για σένα», για τη σεζόν 2026-2027.
  • Η σειρά «Μια γυναίκα» είναι βασισμένη σε διεθνή επιτυχία και αφορά μια μητέρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες και μυστικά.
  • Η σειρά «Για σένα» είναι ελληνική μεταφορά τουρκικής σειράς, με επίκεντρο έναν έρωτα και οικογενειακές συγκρούσεις.
  • Και οι δύο σειρές υπόσχονται δράμα, έντονα συναισθήματα, ανατροπές και μυστικά που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.
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Η νέα τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 έρχεται με δυνατές ιστορίες και ο Alpha ποντάρει ξανά στη μυθοπλασία για να κρατήσει το ενδιαφέρον σου από το πρώτο επεισόδιο. Το πρόγραμμα του σταθμού εμπλουτίζεται με νέες ελληνικές παραγωγές που κινούνται από το κοινωνικό δράμα και το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τον μεγάλο έρωτα και τις οικογενειακές συγκρούσεις.

Αν, λοιπόν, αναζητάς σειρές με έντονα συναισθήματα, χαρακτήρες που δοκιμάζονται και μυστικά που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα, δύο από τις παραγωγές που ξεχωρίζουν είναι η «Μια γυναίκα» και η «Για σένα». Πρόκειται για δύο διαφορετικές ιστορίες, με κοινό όμως παρονομαστή τις δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις, τις ανατροπές και τα καλά κρυμμένα μυστικά που σταδιακά έρχονται στο φως.

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«Μια γυναίκα»: Μια μητέρα απέναντι σε όλα

Μία από τις πιο φιλόδοξες νέες σειρές του Alpha είναι η «Μια γυναίκα», ελληνική εκδοχή της διεθνούς επιτυχίας «Kadm», η οποία βασίστηκε αρχικά στην ιαπωνική σειρά «Woman». Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της. Από τη μία στιγμή στην άλλη καλείται να μεγαλώσει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της, αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και μια καθημερινότητα γεμάτη εμπόδια. Όσο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, όμως, το παρελθόν επιστρέφει. Οικογενειακά μυστικά, παλιές πληγές και αποκαλύψεις έρχονται στην επιφάνεια, δοκιμάζοντας τις σχέσεις των ηρώων και βάζοντας τη δύναμη της πρωταγωνίστριας σε διαρκή δοκιμασία. Τους βασικούς ρόλους αναλαμβάνουν η Δανάη Παππά και η Ελισάβετ Μουτάφη, ενώ στο καστ συμμετέχει και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος.

«Για σένα»: Ένας έρωτας που μπορεί να τα αλλάξει όλα

Αν η «Μια γυναίκα» κινείται περισσότερο στο κοινωνικό και δραματικό κομμάτι, η «Για σένα» έρχεται να βάλει στο επίκεντρο έναν έρωτα που από την αρχή μοιάζει να έχει πολλά εμπόδια. Η σειρά αποτελεί ελληνική μεταφορά του τουρκικού format «Sins and Roses» και συνδυάζει έρωτα, οικογενειακές συγκρούσεις, ίντριγκες και μυστικά. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Φίλιππος, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που κατάφερε να δημιουργήσει από το μηδέν μια ισχυρή επιχειρηματική αυτοκρατορία, έχοντας περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια μετά την οικονομική καταστροφή της οικογένειάς του.

Η ζωή του μοιάζει πλέον απόλυτα ελεγχόμενη, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται η Μελίνα. Η γνωριμία τους φέρνει έναν απρόσμενο έρωτα, αλλά μαζί του έρχονται και συγκρούσεις που κανείς από τους δύο δεν μπορεί εύκολα να αποφύγει. Ο Κίμων Κουρής και η Ειρήνη Αγγελοπούλου βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ μαζί τους εμφανίζονται η Μαρία Τζομπανάκη, η Ελευθερία Πάλλα, ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Νίκος Πουρσανίδης.

Ο Alpha ποντάρει στη νέα μυθοπλασία

Με τις δύο νέες σειρές, ο Alpha επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να έχει διαφορετικές αποχρώσεις και να απευθύνεται σε ένα ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Η «Μια γυναίκα» φέρνει στο προσκήνιο τη μητρότητα, την επιβίωση και την ανθρώπινη αντοχή, ενώ η «Για σένα» επενδύει περισσότερο στον έρωτα, στις οικογενειακές σχέσεις και στα μυστικά που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, υπάρχει ένα στοιχείο που ξέρεις ότι μπορεί να σε κρατήσει μπροστά στην οθόνη: τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται και κάθε αποκάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα ανατροπή. Η σεζόν 2026-2027 μόλις ετοιμάζεται να ανοίξει αυλαία και ο Alpha φαίνεται πως θέλει να τη γεμίσει με ιστορίες που έχουν αρκετό δράμα, έντονο συναίσθημα και, φυσικά, πολλούς λόγους για να περιμένεις το επόμενο επεισόδιο.

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