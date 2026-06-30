«Καλοκαίρι στην Eλλάδα»: Ο Κώστας Μαρτάκης επιστρέφει με το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού

Ο Κώστας Μαρτάκης επιστρέφει με το νέο single «Καλοκαίρι στην Ελλάδα», ένα ανεβαστικό τραγούδι γεμάτο νησιώτικη διάθεση

Με μια ματιά Ο Κώστας Μαρτάκης κυκλοφορεί το νέο του single «Καλοκαίρι στην Ελλάδα».

Το τραγούδι έχει μουσική και στίχους του Teo Tzimas και είναι ανεβαστικό.

Αποτυπώνει την αύρα των ελληνικών διακοπών, των νησιών και των αναμνήσεων.

Στοχεύει να γίνει το soundtrack των φετινών καλοκαιρινών διακοπών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κώστας Μαρτάκης υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο και μας χαρίζει το νέο του single «Καλοκαίρι στην Ελλάδα», ένα τραγούδι που θα μάθει σε όλους τι σημαίνει… ελληνικό καλοκαίρι!



Με μουσική και στίχους του Teo Tzimas, το «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» είναι ένα ανεβαστικό, νησιώτικο τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινή αύρα, που αποτυπώνει όλα όσα αγαπάμε στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου: τις διακοπές, τις παρέες, τα ελληνικά νησιά, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και τις στιγμές που μένουν για πάντα στις αναμνήσεις μας.

Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει νέα εκτέλεση του «Σ’ αγαπώ»

Ένα τραγούδι που σε κάνει να θέλεις να ανεβάσεις την ένταση, να τραγουδήσεις δυνατά και να χορέψεις με την παρέα σου, όπου κι αν σε βρει το φετινό καλοκαίρι, σε κάποιο νησί, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα καλοκαιρινό γλέντι μέχρι το ξημέρωμα.

Το «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» δεν είναι απλώς ένα ακόμη καλοκαιρινό τραγούδι… είναι ένα single που έχει όλα τα συστατικά για να γίνει το soundtrack των φετινών διακοπών και να παίζει… στο repeat.

Τα «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://KostasMartakis.lnk.to/KalokairiStinEllada

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company