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Μουσικά Νέα 30.06.2026

Νέο ρεκόρ για τον Toquel – Το «Skoni» έγινε το πιο streamed solo τραγούδι στην Ελλάδα

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Το «Skoni» του Toquel ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια streams στο Spotify και έγινε το πιο streamed solo τραγούδι στην Ελλάδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Skoni» του Toquel ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Το «Skoni» είναι πλέον το πιο streamed solo ελληνικό τραγούδι στην ιστορία του Spotify Ελλάδας.
  • Το κομμάτι διατηρεί μεγάλη απήχηση στο κοινό, παρά το πέρασμα χρόνου από την κυκλοφορία του.
  • Ο Toquel επιβεβαιώνει τη θέση του ως ισχυρή παρουσία στην ελληνική urban σκηνή.
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Ο Toquel συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής rap σκηνής. Το mega hit «Skoni» κατέγραψε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, ξεπερνώντας τα 40 εκατομμύρια streams στο Spotify, ένα milestone που ελάχιστα ελληνικά τραγούδια έχουν καταφέρει να αγγίξουν.

https://www.instagram.com/rapbase.gr/
https://www.instagram.com/rapbase.gr/

Με αυτή τη νέα διάκριση, το «Skoni» αναδεικνύεται πλέον ως το most streamed solo ελληνικό τραγούδι στην ιστορία του Spotify Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχησή του στο κοινό.  Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει χρόνια από την κυκλοφορία του, το κομμάτι εξακολουθεί να συγκεντρώνει εκατομμύρια ακροάσεις, αποδεικνύοντας πως παραμένει σταθερά στις playlist των fans.

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Το συγκεκριμένο milestone έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σημαντικές επιτυχίες για τον Toquel, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

toquel
https://www.instagram.com/toquel/

Με εκατομμύρια streams, sold out εμφανίσεις και ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της εγχώριας urban σκηνής, ενώ κάθε νέα του κυκλοφορία συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Το νέο ρεκόρ του «Skoni» επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία του δεν ήταν μια στιγμιαία έκρηξη, αλλά ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία.

Toquel Spotify
https://www.instagram.com/toquel/

Με περισσότερα από 40 εκατομμύρια streams στο Spotify και την πρωτιά ως το πιο streamed solo κομμάτι στην Ελλάδα, ο Toquel συνεχίζει να γράφει ιστορία, ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη για την ελληνική rap σκηνή.

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spotify Toquel μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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