Νίκος Οικονομόπουλος: Viral το νέο «Ένοχο κορμί» πριν κυκλοφορήσει

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε το νέο single «Ένοχο κορμί» στα γενέθλιά του και οι fans το έχουν ήδη κάνει viral

Με μια ματιά Το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, «Ένοχο κορμί», ανακοινώθηκε στα γενέθλιά του.

Το τραγούδι έγινε viral στα social media πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα.

Το «Ένοχο κορμί» έχει μουσική από τον Γιώργο Σαμπάνη και στίχους από τον Νίκο Σαρρή.

Θαυμαστές και κοινό προβλέπουν μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία για το νέο κομμάτι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Οικονομόπουλος επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά γενέθλιά του με τον πιο όμορφο τρόπο για τους θαυμαστές του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ανακοίνωσε πως την Τρίτη 30 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του, κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single «Ένοχο κορμί», με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ανακοίνωση ήταν αρκετή για να προκαλέσει… έκρηξη ενθουσιασμού στα social media. Μέσα σε λίγες ώρες, τα fan clubs του καλλιτέχνη άρχισαν να γεμίζουν το Instagram, το Facebook και το TikTok με αναδημοσιεύσεις, βίντεο και σχόλια, μετατρέποντας το «Ένοχο κορμί» σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια πριν ακόμη κυκλοφορήσει.

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Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το νέο κομμάτι στις πρόσφατες live εμφανίσεις του σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη μιλούν ήδη για μία από τις πιο δυνατές λαϊκές επιτυχίες που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν αυτό το καλοκαίρι.

Το «Ένοχο κορμί» φέρει την υπογραφή δύο δημιουργών που έχουν χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Σαρρής.

Το τραγούδι είχε ήδη ξεχωρίσει μέσα από τις live ερμηνείες του Νίκου Οικονομόπουλου, με το κοινό να το τραγουδά πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα social media κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο από τις συναυλίες του, ενώ οι θαυμαστές ζητούσαν καθημερινά να ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, γράφοντας: «Τρίτη 30/6, ημέρα των γενεθλίων μου, μοιράζομαι μαζί σας το νέο μου τραγούδι «Ένοχο κορμί». Έρχεται στο Spotify».

Το μήνυμα συγκέντρωσε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με τα fan clubs να αναλαμβάνουν αμέσως… δράση, προωθώντας το νέο single και καλώντας τους θαυμαστές να το στηρίξουν από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του.

Η ανακοίνωση συνέπεσε με την εορταστική περίοδο των γενεθλίων του Νίκου Οικονομόπουλου, τα οποία γιόρτασε πάνω στη σκηνή, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του, γνωρίζοντας για ακόμη μία φορά την αποθέωση από χιλιάδες κόσμου. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην κυκλοφορία του «Ένοχο κορμί» από τη Heaven Music, με τους fans να μετρούν αντίστροφα μέχρι να πατήσουν… play.