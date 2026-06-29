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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Έναν χρόνο μετά, το εμβληματικό POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι ανεβαίνει στο YouTube

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Η Μαρίνα Σάττι «κλείνει» την ιστορική της συναυλία στην Πλατεία Νερού και την φέρνει στο YouTube
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Νερού με σχεδόν 20.000 θεατές.
  • Η παραγωγή περιλάμβανε μουσικούς, χορευτές, visuals και κινηματογραφική σκηνοθεσία.
  • Στη συναυλία ακούστηκαν επιτυχίες της Σάττι και συμμετείχαν οι Saske, OGE, Νέγρος του Μοριά και Rack.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι, η συναυλία που έγραψε ιστορία στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του 2025, είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube. Όσοι δεν κατάφεραν να τη ζήσουν από κοντά αλλά και όσοι θέλουν να τη ζήσουν ξανά μπορούν πλέον να απολαύσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές live παραγωγές των τελευταίων ετών.

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Με ένα εκρηκτικό show μπροστά σε σχεδόν 20.000 θεατές, η Μαρίνα Σάττι εγκαινίασε στις 25 Ιουνίου το POP TOUR, προσφέροντας ένα εκστατικό θέαμα, με χιλιάδες θεατές να πάλλονται στον ίδιο ρυθμό και να την αποθεώνουν!

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Το POP TOUR Live αποτελεί ένα live-ορόσημο διεθνών προδιαγραφών, με executive producer τον Mike Stathakis, όπου μουσικοί, χορευτές, εντυπωσιακές χορογραφίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία, πρωτότυπα visuals και υψηλής αισθητικής παραγωγή συνθέτουν μία ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία που ανεβάζει τον πήχη των ελληνικών συναυλιακών παραγωγών.

Η πολυπλατινένια hitmaker και performer, που έχει διαμορφώσει το δικό της ξεχωριστό POP μουσικό σύμπαν ακροβατώντας με τόλμη ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη, παρουσιάζει μέσα από το POP TOUR Live ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και δυναμισμό. Η πιο σύγχρονη και urban εκδοχή της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων συναντά την pop, την trap, τη reggaeton και τα ηλεκτρονικά beats, δημιουργώντας μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία.

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Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Μαρίνας Σάττι, από τα «ZARI», «TUCUTUM», «LALALALA», «MIXTAPE» και «AH THALASSA», μέχρι τα «MANTISSA», «AUTOKINHTO», «BLOUZAKI», «SPIRTO KAI VENZINI», «ANATOLI» και το viral «EPANO STO TRAPEZI».

Στο πλευρό της Μαρίνας Σάττι εμφανίστηκαν ως special guests οι Saske, OGE, Νέγρος του Μοριά και Rack, προσθέτοντας τη δική τους δυναμική σε μία ήδη εκρηκτική βραδιά.
Οι εικόνες της συναυλίας κατέκλυσαν τα social media από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με χιλιάδες αναρτήσεις και βίντεο να γίνονται viral, επιβεβαιώνοντας ότι το POP TOUR Live εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live του 2025.

Σήμερα, το POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι είναι διαθέσιμο στο YouTube, προσκαλώντας το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό να ξαναζήσει ή να ανακαλύψει για πρώτη φορά τη συναυλία που σηματοδότησε την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδείας της μέχρι σήμερα και καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες live μουσικές παραγωγές της χρονιάς.

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POP TOUR Μαρίνα Σάττι ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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