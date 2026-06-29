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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: No1 παγκοσμίως το album «Καμπάνες»!

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Με το album «Καμπάνες», ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που φτάνει στην κορυφή του παγκόσμιου iTunes chart
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το album «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού κατέκτησε την πρώτη θέση στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που φτάνει στο no1 του παγκόσμιου iTunes Chart.
  • Το album «Καμπάνες» και το ομώνυμο τραγούδι είναι ταυτόχρονα no1 στο ελληνικό iTunes Chart.
  • Το album περιλαμβάνει σύγχρονες εκτελέσεις νησιώτικων τραγουδιών και είναι διαθέσιμο σε streaming, βινύλιο και CD.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκτοξεύτηκε στην κορυφή του κόσμου με το νέο album «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, μέσα σε λίγες ώρες από την παγκόσμια κυκλοφορία του.

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Το «Καμπάνες» κατέκτησε το no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική, με τον πολυεπιτυχημένο Κωνσταντίνο Αργυρό να σπάει ξανά ρεκόρ καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Παράλληλα, το album «Καμπάνες» και το ομώνυμο τραγούδι είναι ταυτόχρονα no1 στο αντίστοιχο ελληνικό chart του iTunes.

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Το album «Καμπάνες» περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή version της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση.

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Τo album είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο.

Βρείτε το album «Καμπάνες» στις streaming υπηρεσίες: https://konstantinos.lnk.to/kabanesalbum
σε βινύλιο και CD: https://eu.freedivide.com/collections/konstantinos-argiros

 

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καμπάνες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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