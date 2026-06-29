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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: Κυκλοφόρησε το νέο album «Τα disco καλοκαίρια μας»

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Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου παρουσιάζει το νέο album «Τα disco καλοκαίρια μας» με αγαπημένες επιτυχίες, νέες συνεργασίες και disco διάθεση
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο album του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου με τίτλο «Τα disco καλοκαίρια μας».
  • Το πρώτο single «Disco DJ» με τους ONE έχει ήδη μεγάλη επιτυχία.
  • Το album περιλαμβάνει νέες εκτελέσεις παλιών επιτυχιών και τρία νέα τραγούδια.
  • Συνεργασίες με Μαντώ και Doody προσθέτουν φρεσκάδα και καλοκαιρινή διάθεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου παρουσιάζει το νέο του album «Τα disco καλοκαίρια μας», ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο disco ρυθμό, pop διάθεση και αγαπημένες μελωδίες που ξυπνούν τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Το πρώτο single του album, το «Disco DJ», που ερμηνεύει μαζί με τους ONE, κατάφερε από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει, κερδίζοντας το κοινό, τα social media και τα ραδιόφωνα, εξελισσόμενο σε μία από τις πιο δυνατές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού.

konstantinos xristoforou_ta kalokairia mas_neo album

Με το «Τα disco καλοκαίρια μας», ο αγαπημένος καλλιτέχνης μας προκαλεί σε ένα μεγάλο μουσικό party, όπου οι διαχρονικές 90s επιτυχίες συναντούν τον σύγχρονο disco ήχο. Τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει αποκτούν νέα ενέργεια, φρέσκια παραγωγή και έναν ανανεωμένο χαρακτήρα, έτοιμα να μας συνοδεύσουν κάθε απόδραση, κάθε road trip και κάθε βραδινή έξοδο.

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Στο album συναντάμε νέες εκτελέσεις των αγαπημένων «Αγάπη καλοκαιρινή», «Κάποιο καλοκαίρι», «Είσαι Θεός», «Γλυφάδα – Μαρακές» και «Του αιγαίου τα blues», ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η συνεργασία του με τη Μαντώ στο διαχρονικό «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε», σε μια εκδοχή που παντρεύει ιδανικά τη νοσταλγία με τον σύγχρονο ήχο.

Το album περιλαμβάνει επίσης τρία ολοκαίνουργια τραγούδια: το ήδη αγαπημένο «Disco DJ», το «Το νησί» και το «Sun», στο οποίο ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου συνεργάζεται με τον Doody, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη φρεσκάδα και καλοκαιρινή διάθεση.

Με pop αισθητική, disco επιρροές και αμέτρητη θετική ενέργεια, το «Τα disco καλοκαίρια μας» δεν είναι απλώς ένα νέο album… είναι μια νέα μουσική εμπειρία!

 Track list :

  1. Disco DJ – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & ONE
  2. Αγάπη Καλοκαιρινή – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
  3. Κάποιο Καλοκαίρι – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
  4. Είσαι Θεός – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
  5. Τα Καλοκαίρια Που Θα Ζήσουμε – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Μαντώ
  6. Το Νησί – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
  7. Γλυφάδα – Μαρακές – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
  8. Αγάπη Του Καλοκαιριού – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
  9. Sun – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Doody
  10. Του Αιγαίου Τα Blues – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

«Τα Disco Καλοκαίρια Μας» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://KonstantinosChristoforou.lnk.to/TaDiscoKalokairiaMas

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company

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Κωνσταντίνος Χριστόφορου μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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