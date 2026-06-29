Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η λίστα με τα τραγούδια που θα απογειώσουν τα καλοκαιρινά σου party

Με μια ματιά Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ παρουσίασαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τα καλοκαιρινά party.

Το άρθρο προτείνει τραγούδια όπως "Ferto", "Γρανίτα Λεμόνι", "Αλήθεια τώρα;" για τη summer playlist.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης τα "Bangaranga", "Paloma", "Amazing", "Dopamini" και "Jackie O".

Η λίστα στοχεύει στην ανανέωση της μουσικής βιβλιοθήκης για αξέχαστα καλοκαιρινά parties. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μας χάρισαν για άλλη μια χρονιά ένα φαντασμαγορικό show γεμάτο παλμό, ανατρεπτικά acts και τις μεγαλύτερες επιτυχίες που θα κυριαρχήσουν στα φετινά μας events. Από τα pop anthems που ξεσήκωσαν το στάδιο μέχρι τα πιο αισθαντικά tracks που έκλεψαν τις εντυπώσεις, η σκηνή των Mad VMA2026 έγινε το απόλυτο spot για να ανακαλύψουμε τον ήχο του καλοκαιριού. Αν ψάχνεις το τέλειο soundtrack για τις βραδιές σου, η φετινή διοργάνωση σου προσφέρει μια πλούσια γκάμα επιλογών που υπόσχονται να κρατήσουν το κέφι στα ύψη μέχρι το πρωί.

Είναι ώρα να ανανεώσεις τη μουσική σου βιβλιοθήκη και να προετοιμαστείς για τα πιο αξέχαστα summer parties της σεζόν. Συγκεντρώσαμε όλα τα κομμάτια που ακούστηκαν στη σκηνή και δημιούργησαν την απόλυτη ατμόσφαιρα, για να τα προσθέσεις απευθείας στην playlist σου και να γίνεις ο «οικοδεσπότης» της χρονιάς. Είτε πρόκειται για ανεβαστικά beats για την παραλία είτε για anthems που θα τραγουδάμε όλοι μαζί με την παρέα μας, η λίστα από τα φετινά τραγούδια είναι ο απόλυτος οδηγός για να δώσεις τον ρυθμό που χρειάζεται το καλοκαίρι σου.

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

«Ferto» – Akylas

Το «Ferto» του Akyla δεν ήταν απλώς η εντυπωσιακή έναρξη των φετινών MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά το τραγούδι που «κλείδωσε» οριστικά τη θέση του στην κορυφή της summer playlist σου. Ήδη viral στα social media, το track απέδειξε πάνω στη σκηνή του Tae Kwon Do πως διαθέτει εκείνη την εκρηκτική ενέργεια που χρειάζεται ένα party για να ξεσηκώσει το πλήθος. Με τον συνδυασμό του δυναμικού pop beat και των αναπάντεχων παραδοσιακών στοιχείων που το κάνουν τόσο μοναδικό, το «Ferto» είναι το κομμάτι που εγγυημένα θα κάνει τους πάντες να σηκωθούν από την ξαπλώστρα και να χορέψουν μέχρι το πρωί.

«Γρανίτα Λεμόνι» – Marseaux

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux είναι η απόλυτη καλοκαιρινή δροσιά που έλειπε από το playlist σου. Παρουσιάζοντάς το για πρώτη φορά στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Marseaux μας σύστησε ένα κομμάτι που συνδυάζει την pop ωριμότητα με την απόλυτη ανεμελιά, με ένα ρυθμικό beat και ένα hook που «κολλάει» από το πρώτο άκουσμα. Με το ευρηματικό, πολύχρωμο concept της εμφάνισής της και την αισθητική που θυμίζει καλοκαιρινό παράδεισο, το «Γρανίτα Λεμόνι» είναι το κομμάτι που αποπνέει τον αέρα των διακοπών, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για να συνοδεύσει τις πιο χαλαρές αλλά και τις πιο ανεβαστικές στιγμές στα φετινά σου parties.

«Αλήθεια τώρα;» -Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε δυναμικά στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το «Αλήθεια τώρα;», ένα τραγούδι που είναι ήδη το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσει τα ραδιοφωνικά charts και τις καλοκαιρινές σου λίστες. Με μια παραγωγή που παντρεύει τη διαχρονική της αισθητική με έναν φρέσκο, ανεβαστικό ήχο, το κομμάτι κέρδισε ακαριαία το κοινό, πλημμυρίζοντας τα social media με viral στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή του παρουσίαση. Το «Αλήθεια τώρα;» αποτελεί μια ξεχωριστή δημιουργική επανένωση με την Ελεάνα Βραχάλη, χαρίζοντάς μας ένα track γεμάτο ενέργεια και δυναμισμό που είναι αδύνατο να μην το συμπεριλάβεις στα party σου. Αν ψάχνεις το κομμάτι που θα δώσει τον ρυθμό και την ένταση που απαιτεί μια αξέχαστη καλοκαιρινή νύχτα, το νέο single της Έλενας είναι η επιλογή που θα κάνει τη διαφορά στην playlist σου.

«Bangaranga» – Dara

Αν αναζητάς το κομμάτι που θα απογειώσει την ενέργεια του καλοκαιρινού σου party, το «Bangaranga» της Dara είναι η απόλυτη επιλογή. Με τον ασταμάτητο, high-energy ρυθμό του που έγραψε ιστορία στη σκηνή της Eurovision, το τραγούδι διαθέτει όλα εκείνα τα pop στοιχεία που σε αναγκάζουν να χορέψεις από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Πρόκειται για ένα anthem γεμάτο αυτοπεποίθηση και ένταση, που φέρνει έναν εκρηκτικό ευρωπαϊκό αέρα στα decks σου και υπόσχεται να κρατήσει το κέφι των καλεσμένων σου στα ύψη μέχρι το πρωί – μια προσθήκη που επιβάλλεται να βρίσκεται στην κορυφή της playlist σου.

«Paloma» – Rack

Το «Paloma» του Rack είναι αναμφισβήτητα το urban hit που έχει κατακλύσει τα social media και αποτελεί ήδη το απόλυτο soundtrack των φετινών διακοπών. Με την ακαταμάχητη καλοκαιρινή του ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό, άμεσο ήχο του καλλιτέχνη, το κομμάτι διαθέτει εκείνη την ξεχωριστή δυναμική που «κολλάει» από την πρώτη ακρόαση. Αν αναζητάς ένα track που θα δώσει urban παλμό και ένταση στο party σου, το «Paloma» είναι η ιδανική επιλογή, καθώς καταφέρνει να συνδυάσει την urban ταυτότητα με μια ανεμελιά που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε summer playlist. Πρόκειται για το κομμάτι που όλοι θα τραγουδούν φέτος, κάνοντας την παρουσία του στην playlist σου απόλυτα επιβεβλημένη για να κρατήσεις το vibe της βραδιάς στα ύψη.

«Amazing» – Rack & Sidarta

Το «Amazing», το εμβληματικό dance hit της INNA, επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ μέσα από το φρέσκο remix των Sidarta και Rack, κατακτώντας δικαιωματικά την κορυφή των charts. Αυτή η νέα εκδοχή καταφέρνει να συνδυάσει την κλασική dance ενέργεια του 2009 με σύγχρονα urban και club στοιχεία, μετατρέποντάς το στο απόλυτο crossover anthem του φετινού καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα κομμάτι που γεφυρώνει τις γενιές, καθώς ο γνώριμος ρυθμός που αγαπήσαμε συναντά τη σημερινή αισθητική, δημιουργώντας το κατάλληλο «vibe» για να ξεσηκώσει κάθε dancefloor. Αν θέλεις να προσθέσεις στην playlist σου μια διαχρονική επιτυχία με το πιο σύγχρονο twist, το «Amazing» είναι η επιλογή που θα εγγυηθεί την απόλυτη επιτυχία στο party σου.

«Dopamini» – Lila

Το «DOPAMINI» της LILA είναι ο ορισμός του απόλυτου καλοκαιρινού soundtrack, συνδυάζοντας την αστείρευτη dance-pop ενέργεια με urban επιρροές και τον απαραίτητο reggaeton ρυθμό που επιβάλλει η εποχή. Η συνεργασία της με τους επιτυχημένους παραγωγούς Beyond και Sin Laurent δίνει στο κομμάτι μια διεθνή αισθητική, δημιουργώντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα με έντονο beat και εθιστική μελωδία που «ξεσηκώνει» από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Είναι το τραγούδι που έχει σχεδιαστεί για να πρωταγωνιστήσει στα charts και στα social media, αποτελώντας την πιο δυναμική και χορευτική προσθήκη που μπορείς να κάνεις στην playlist του party σου για να εκτοξεύσεις τη διάθεση των καλεσμένων σου στα ύψη.

«Jackie O» – Ελένη Φουρέιρα

Το «Jackie O» της Ελένης Φουρέιρα είναι το απόλυτο pop anthem του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας με την επιτυχία του στις ψηφιακές πλατφόρμες πως πρόκειται για το πιο hot track της σεζόν. Με την εκρηκτική της ενέργεια και το απαράμιλλο glam που το χαρακτηρίζει, η Φουρέιρα μας προσφέρει ένα κομμάτι με φρέσκια παραγωγή και έντονο ρυθμό που αποπνέει αύρα από το εμβληματικό icon της Jackie O. Είναι η ιδανική επιλογή για να δώσεις στα parties σου μια αίσθηση star quality και υψηλής ενέργειας, αφού πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει σχεδιαστεί για να κυριαρχεί στα dancefloors και να γίνει το soundtrack των πιο αξέχαστων στιγμών σου.