Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για τη σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τις φήμες που τον ήθελαν σε σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη, διατηρώντας διακριτική στάση

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και για τα συνεχόμενα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική του ζωή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε πρώτα στη συνεργασία του με την Ήβη Αδάμου, τονίζοντας τη θετική εμπειρία που είχαν στο πλαίσιο της κοινής τους δουλειάς. «Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη. Πάντα μιλάω με σεβασμό για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω και τους εκτιμάω. Η ζωή συνεχίζεται και η δουλειά συνεχίζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις φήμες που τον ήθελαν σε σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινα Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, ο καλλιτέχνης τόνισε ότι δεν ασχολείται με τέτοια δημοσιεύματα. «Ποτέ δεν έχω δώσει σημασία σε αυτά. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν πρόκειται να κρύψω κάτι», σημείωσε.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δημόσια κριτική, δηλώνοντας ότι την αποδέχεται αρκεί να μη γίνεται προσβλητική: «Αν με κρίνουν για την πίστη μου ή για άλλους λόγους, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την κριτική, αλλά δεν με ενοχλεί τίποτα. Ό,τι έχω πει, το εννοώ και το πιστεύω».





Διαψεύσεις προηγούμενων δημοσιευμάτων

Προ μηνών, ένα δημοσίευμα ήθελε τη Μελίνα Νικολαΐδη να έχει έρθει κοντά με τον Νίκο Οικονομόπουλο λόγω κοινών γνωριμιών και θαυμασμού για τον καλλιτέχνη. Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας, φίλος του Νίκου Οικονομόπουλου, είχε επικοινωνήσει άμεσα με τον τραγουδιστή, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά κάθε ρομαντική εμπλοκή: «Δεν υπάρχει καμία σχέση. Η Μελίνα έρχεται στο μαγαζί με την παρέα της και τίποτα περισσότερο». Η δήλωση αυτή ήρθε για να βάλει τέλος στην παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί γύρω από το όνομα του δημοφιλούς τραγουδιστή.

