Celeb News 26.03.2026

Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

Η τραγουδίστρια επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή του NOX μετά την περιπέτεια υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την προηγούμενη εμφάνισή της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της που είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίστηκε κανονικά στο NOX Athens, όπου εμφανίζεται σε εβδομαδιαία βάση μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, χαρίζοντας στο κοινό ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ενέργεια show.

Παρά την ταλαιπωρία που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες, η καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή με ανεβασμένη διάθεση και εκρηκτική παρουσία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της σχέση με το κοινό. Το πρόγραμμα της βραδιάς, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου, περιλάμβανε αγαπημένες επιτυχίες της, ενώ το κοινό την υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα.

Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Τετάρτη η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου στο NOX ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Στην αρχική ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου δεν αναφέρονταν οι λόγοι της ακύρωσης, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και ανησυχία στους θαυμαστές της τραγουδίστριας.

Λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν πληροφορίες που ήθελαν την καλλιτέχνιδα να βρίσκεται στο νοσοκομείο, ωστόσο η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν νοσηλεύτηκε, αλλά αντιμετώπισε ένα αλλεργικό σοκ σε συνδυασμό με έντονο κρυολόγημα, κάτι που την ανάγκασε να ξεκουραστεί για λίγες ημέρες.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο NOX», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή της στη σκηνή συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή του κοινού, ενώ βίντεο από τη βραδιά δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνοντας την Έλενα Παπαρίζου να ερμηνεύει με ενέργεια και χαμόγελο, επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον αφήσει πίσω της το πρόβλημα υγείας.

Η τραγουδίστρια συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις της στο NOX, προσφέροντας ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, εντυπωσιακές ερμηνείες και έντονη σκηνική παρουσία.

