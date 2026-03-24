Καταδικάστηκε ο Bill Cosby και καλείται σε αποζημίωση 19,25 εκατ. δολαρίων

Ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον Bill Cosby αποδεικνύεται η ετυμηγορία ενόρκων στην Καλιφόρνια, οι οποίοι έκριναν ότι ευθύνεται για τη νάρκωση και τη σεξουαλική κακοποίηση της Donna Motsinger το 1972, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 19,25 εκατ. δολαρίων. Η απόφαση, που ελήφθη έπειτα από 3 ημέρες διαβουλεύσεων, προσθέτει ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα του 88χρονου πρώην αστέρα της αμερικανικής ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στο δικαστήριο, η Donna Motsinger, η οποία εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο στο Sausalito, είχε γνωρίσει τον Bill Cosby όταν εκείνος επισκεπτόταν το κατάστημα. Ο ηθοποιός φέρεται να την προσκάλεσε σε παράστασή του και στη συνέχεια να της προσέφερε κρασί και χάπι που την κατέστησαν ανήμπορη, πριν προχωρήσει σε σεξουαλική επίθεση.

Ο Bill Cosby δεν κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης, με τους ενόρκους να κρίνουν πειστική την περιγραφή της Donna Motsinger. Η υπεράσπιση έχει ήδη προαναγγείλει έφεση. Η δικηγόρος Jennifer Bonjean, που εκπροσωπεί τον Bill Cosby, δήλωσε ότι «είμαι σαφώς απογοητευμένη από την απόφαση, ωστόσο θεωρούμε ότι υπάρχουν ισχυρά νομικά επιχειρήματα και θα προσφύγουμε σε έφεση». Από την πλευρά της, η Donna Motsinger εμφανίστηκε δικαιωμένη μετά από δεκαετίες. Έξω από το δικαστήριο στη Santa Monica υπογράμμισε ότι «χρειάστηκαν 54 χρόνια για να βρω δικαίωσης και γνωρίζω ότι για πολλές άλλες γυναίκες η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί πλήρως, όμως ελπίζω ότι αυτή η εξέλιξη θα τις στηρίξει». Όπως ανέφερε, η οικονομική αποζημίωση έχει δευτερεύουσα σημασία, τονίζοντας ότι «το πιο σημαντικό για μένα ήταν να ακουστεί η αλήθεια μου και να υπάρξει κάποια μορφή λογοδοσίας για όσα υπέστην».

Το δικαστήριο άνοιξε επίσης τον δρόμο για την επιβολή πρόσθετων τιμωρητικών αποζημιώσεων εις βάρος του Bill Cosby, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί σε επόμενο στάδιο. Ο Bill Cosby απορρίπτει τις κατηγορίες, επιμένοντας διαχρονικά ότι κάθε σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική. Η νομική του ομάδα έχει υποστηρίξει ότι η περίπτωσή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα κοινωνικής πίεσης που ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια. Καθοριστικό ρόλο για την εκδίκαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι αλλαγές στη νομοθεσία της California, οι οποίες επιτρέπουν πλέον την άσκηση αγωγών για σεξουαλικές επιθέσεις ακόμη και μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης, περισσότερες από 12 γυναίκες έχουν στραφεί δικαστικά κατά του Bill Cosby σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη και η Νεβάδα.

Η νέα αυτή απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν σημαδέψει την πορεία του. Το 2021, η καταδίκη του για την υπόθεση της Andrea Constand ανετράπη για διαδικαστικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι είχε εκτίσει 3 χρόνια κάθειρξης. Η Andrea Constand κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη της Donna Motsinger, μαζί με ακόμη 2 γυναίκες. Το 2022, σε άλλη αστική υπόθεση, ένορκοι είχαν κρίνει ότι ο Bill Cosby κακοποίησε σεξουαλικά την Judy Huth το 1975, όταν εκείνη ήταν 16 ετών, ενισχύοντας περαιτέρω το μοτίβο καταγγελιών εις βάρος του.

Σε κατάθεσή του στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ο Bill Cosby περιέγραψε και τη δραματική επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τα τελευταία χρόνια, δηλώνοντας ότι «εξαιτίας των κατηγοριών, είτε προέρχονται από μέσα ενημέρωσης είτε από το διαδίκτυο, δεν έχω εργαστεί εδώ και περίπου 10 χρόνια ή και περισσότερο». Όπως πρόσθεσε, «δεν έχω αποκομίσει κανένα εισόδημα από τη δουλειά μου ως καλλιτέχνης, συγγραφέας ή τηλεοπτικός ερμηνευτής, πέρα από επαναλήψεις, και η περιουσία μου έχει μειωθεί δραματικά».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

