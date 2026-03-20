Αναστέλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ ο Kevin Spacey συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες

Εξέλιξη σημειώθηκε σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών στον χώρο του θεάματος, με τον Kevin Spacey να οδηγείται σε εξωδικαστική συμφωνία λίγο πριν την προγραμματισμένη δίκη. Ο Kevin Spacey κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με 3 άνδρες που είχαν καταθέσει αγωγές εις βάρος του για περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να «παγώσει» η διαδικασία της δίκης που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου τον Οκτώβριο.

Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2013. Ένας από αυτούς υποστήριξε ότι δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις, ενώ άλλος ανέφερε ότι υπέστη ψυχική βλάβη και οικονομική ζημία μετά από περιστατικό το 2008.

Διάβασε επίσης: Συγκλόνισε η Kaouther Ben Hania στο Cinema for Peace στο Βερολίνο αφήνοντας το βραβείο

Ο Kevin Spacey, βραβευμένος με Όσκαρ και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Old Vic την περίοδο 2004 έως 2013, έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

Ένας από τους καταγγέλλοντες, ο Ruari Cannon, είχε επιλέξει να αποκαλύψει την ταυτότητά του και συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked». Ο Ruari Cannon υποστήριξε ότι ο Kevin Spacey τον παρενόχλησε σε κοινωνική εκδήλωση μετά από θεατρική παράσταση το 2013, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του ως επιθετική.

Ο Kevin Spacey απέρριψε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι «ο ισχυρισμός είναι παράλογος και δεν συνέβη ποτέ». Σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε αναφέρει ότι «κάθε φορά που μου δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου σε κατάλληλο πλαίσιο, οι κατηγορίες κατέρρευσαν και απαλλάχθηκα».

Παράλληλα, έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι ενδέχεται να υπήρξε υπερβολικά εκδηλωτικός στη συμπεριφορά του, ωστόσο επιμένει ότι δεν προέβη ποτέ σε πράξεις παρενόχλησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αθώωσή του το 2023 σε ποινική δίκη στο Λονδίνο, όπου είχε αντιμετωπίσει 9 κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν συνοδεύτηκε από δημοσιοποίηση των όρων της συμφωνίας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση τέτοιων καταγγελιών στη βιομηχανία του θεάματος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση

Δες κι αυτό…