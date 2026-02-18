Screen News 18.02.2026

Συγκλόνισε η Kaouther Ben Hania στο Cinema for Peace στο Βερολίνο αφήνοντας το βραβείο

Η Kaouther Ben Hania τιμήθηκε για το «The Voice of Hind Rajab» και αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο, μετατρέποντας τη βραδιά σε έντονη πολιτική παρέμβαση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια βραδιά έντονου συμβολισμού και πολιτικού φορτίου εκτυλίχθηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Cinema for Peace Gala, όπου η σκηνοθέτιδα Kaouther Ben Hania τιμήθηκε για την ταινία «The Voice of Hind Rajab» παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων όπως η Hillary Clinton και ο Kevin Spacey. Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Adlon και παρουσιάστηκε από τον Bob Geldof, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του κινηματογράφου ως εργαλείου πολιτικού διαλόγου και κοινωνικής ευθύνης.

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab», η οποία ήταν υποψήφια για Oscar και BAFTA, απέσπασε το βραβείο πιο σημαντικής ταινίας της χρονιάς. Το έργο της Kaouther Ben Hania καταγράφει τις προσπάθειες της Ερυθράς Ημισελήνου να διασώσει τη 5χρονη Hind Rajab, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα το 2024. Στην ομιλία της, η Kaouther Ben Hania υιοθέτησε έναν έντονα πολιτικό τόνο, δηλώνοντας «Νιώθω ευθύνη περισσότερο παρά ευγνωμοσύνη» και υποστηρίζοντας ότι το γεγονός που αποτυπώνεται στην ταινία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος μιας ευρύτερης τραγωδίας.

Η σκηνοθέτιδα Kaouther Ben Hania επέκρινε όσους, όπως είπε, προσέφεραν πολιτική κάλυψη στη βία παρουσιάζοντας τις επιθέσεις ως αυτοάμυνα ή ως σύνθετες περιστάσεις. Στην τοποθέτησή της ανέφερε «Η ειρήνη δεν είναι άρωμα που ψεκάζεται πάνω από τη βία για να νιώθει η εξουσία άνετα και ο κινηματογράφος δεν είναι μέσο εξωραϊσμού της πραγματικότητας». Τα λόγια της προκάλεσαν έντονη συγκίνηση αλλά και αντιδράσεις, μετατρέποντας την τελετή σε χώρο πολιτικού διαλόγου.

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε το κοινό, η Kaouther Ben Hania ανακοίνωσε ότι δεν θα πάρει μαζί της το βραβείο, δηλώνοντας «Η δικαιοσύνη σημαίνει λογοδοσία και χωρίς λογοδοσία δεν υπάρχει ειρήνη». Τόνισε ότι αφήνει το βραβείο στον χώρο της εκδήλωσης ως υπενθύμιση και υπογράμμισε ότι θα το αποδεχθεί μόνο όταν η ειρήνη στηρίζεται σε νομική και ηθική ευθύνη. Η στάση της προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στη βραδιά, η οποία συνδύασε καλλιτεχνική αναγνώριση και πολιτική παρέμβαση.

Η παρουσία της Hillary Clinton και του Kevin Spacey, σε συνδυασμό με την έντονη πολιτική διάσταση της ομιλίας, κατέστησε το φετινό Cinema for Peace Gala μία από τις πιο συζητημένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Η βράβευση της Kaouther Ben Hania και η άρνησή της να παραλάβει το βραβείο υπενθύμισαν ότι ο σύγχρονος κινηματογράφος συνεχίζει να λειτουργεί ως καθρέφτης της παγκόσμιας πραγματικότητας και ως πεδίο όπου η τέχνη συναντά την πολιτική ευθύνη.

Cinema for Peace Hillary Clinton Kaouther Ben Hania Kevin Spacey Βερολίνο ΤΑΙΝΙΑ
