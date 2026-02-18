Απόκριες στο Mad Radio 106,2: Οι παραγωγοί αποκαλύπτουν τα πιο guilty pleasure τραγούδια τους

Με αφορμή την πιο πολύχρωμη και ξέγνοιαστη περίοδο του χρόνου, τις Απόκριες, οι μάσκες πέφτουν, τουλάχιστον… μουσικά. Γιατί όσο κι αν όλοι έχουμε τις «σοβαρές» μας επιλογές, τα προσεγμένα playlists και τις δήθεν ενοχές για ό,τι θεωρείται υπερβολικά pop ή «trash», η αλήθεια είναι μία: υπάρχει πάντα ένα τραγούδι που ξέρουμε απέξω και δεν το παραδεχόμαστε εύκολα. Είναι εκείνα τα κομμάτια που μπορεί να μη βάζουμε ποτέ πρώτοι, αλλά αν τα ακούσουμε σε ένα πάρτι, στο ραδιόφωνο ή σε ένα καρναβαλικό ξεφάντωμα, ξαφνικά μεταμορφωνόμαστε. Τα χείλη κινούνται μηχανικά στους στίχους, το σώμα ακολουθεί τον ρυθμό χωρίς σκέψη και για λίγα λεπτά δεν υπάρχει καμία ντροπή, κανένα «image» και καμία ανάγκη να φαινόμαστε κουλ. Μόνο καθαρή, αυθόρμητη διασκέδαση.

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μπήκαν ακριβώς σε αυτό το κλίμα και αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους αποκριάτικη εξομολόγηση. Άφησαν για λίγο στην άκρη τις μουσικές ταυτότητες και τα «πρέπει» του ραδιοφώνου και αποκάλυψαν το τραγούδι που ξέρουν λέξη προς λέξη, αλλά μέχρι σήμερα κρατούσαν ως μυστικό. Από διαχρονικά pop hits μέχρι παιδικά τραγούδια και απρόσμενες επιλογές, οι απαντήσεις τους αποδεικνύουν ότι το guilty pleasure είναι τελικά μια κοινή εμπειρία. Γιατί η μουσική που μας κάνει να γελάμε, να θυμόμαστε, να χορεύουμε και να νιώθουμε πάλι παιδιά, δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία. ειδικά τις Απόκριες.

Διάβασε επίσης: Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»

Βρισηίδα Ανδριώτου – Que Te Pongo

Η Βρισηίδα Ανδριώτου παραδέχεται πως το απόλυτο guilty pleasure της είναι το «Que Te Pongo». Το ξέρει λέξη προς λέξη και το τραγουδά με πάθος, αλλά μόνο όταν είναι σίγουρη ότι δεν την ακούει κανείς. Πρόσφατα, όπως λέει, έμαθαν κι άλλοι τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για εκείνη, ενώ μέχρι τώρα ήταν ένα μικρό μυστικό. Ιδανικά, θα προτιμούσε όλοι να κάνουν πως… δεν το άκουσαν ποτέ.

Κατερίνα Πέφτιτση – Hustle

Η Κατερίνα Πέφτιτση δηλώνει «ένοχη», αφού, παρότι δεν της αρέσει καθόλου η τραπ, ξέρει απ’ έξω το «Hustle». Κάθε φορά που το ακούει, μεταμορφώνεται αυτόματα σε… τραπερ, αφήνοντας στην άκρη κάθε μουσική της προτίμηση.

Κάτια Νεκταρίου – Για την αγάπη αυτή

Η Κάτια Νεκταρίου δεν φημίζεται για το ότι ξέρει στίχους απέξω, αντίθετα, συχνά τους αλλάζει και δημιουργεί κατά λάθος δικές της εκδοχές. Παρ’ όλα αυτά, το «Για την αγάπη αυτή» το γνωρίζει λέξη προς λέξη. Δεν ντρέπεται για το τραγούδι, αλλά για το γεγονός ότι αποδεικνύει πως θα μπορούσε να ξέρει στίχους, απλώς από επιλογή δεν το κάνει.

Αντιγόνη Βιντιάδη – La Bamba

Για την Αντιγόνη Βιντιάδη, το «La Bamba» είναι η κρυφή της απόλαυση κάθε χρόνο στις Απόκριες. Είναι εκείνο το τραγούδι που δεν περιμένεις, αλλά μόλις ξεκινήσει σου φτιάχνει τη διάθεση, σε κάνει να χορεύεις και να μην παίρνεις τίποτα στα σοβαρά. Έχει κάτι παιχνιδιάρικο, σχεδόν θεατρικό, σαν να φοράς περούκα και να χορεύεις χωρίς λόγο. Κάθε χρόνο λέει πως δεν θα το βάλει, αλλά τελικά το αγαπά όλο και περισσότερο.

Φαίη Βώκου – Τα παπάκια στη σειρά

Η Φαίη Βώκου δεν ντρέπεται καθόλου για τα «trash» τραγούδια, το αντίθετο μάλιστα. Πιστεύει ότι δίνουν ρυθμό και διάθεση, ειδικά στο καρναβάλι. Το δικό της guilty pleasure είναι «Τα παπάκια στη σειρά», ένα κομμάτι που της θυμίζει παιδικά πάρτι και ξέγνοιαστες στιγμές.

Κατερίνα Ψύχα – Γιατί φοβάσαι

Η Κατερίνα Ψύχα παραδέχεται πως, με τα σημερινά δεδομένα, το τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό ή υποτιμητικό. Ωστόσο, κάθε φορά που ακούει το «Γιατί φοβάσαι» είτε από τη Μαρινέλλα είτε από κάποια διασκευή ξυπνά μέσα της η ρομαντική, παθιασμένη πλευρά της. Τότε το τραγουδά χωρίς καμία αναστολή, με όλο το συναίσθημα.

Γιάννης Χατζηγεωργίου – Macarena

Για τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, το guilty pleasure είναι ξεκάθαρα το «Macarena». Αν το ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει καθιστός, σηκώνεται από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι η μοναδική χορογραφία που ξέρει απ’ έξω, με όλες τις κινήσεις και το σωστό timing. Όσο κι αν προβάλλει ένα πιο alternative προφίλ, με metal επιρροές και σκοτεινή αισθητική, το συγκεκριμένο τραγούδι τον μετατρέπει αμέσως σε… wedding-uncle mode. Για εκείνον, είναι η απόλυτη ποπ ενέργεια που δεν την αναλύεις, απλώς τη ζεις.

Από το «Macarena» μέχρι τα «Παπάκια», οι παραγωγοί του Mad Radio αποδεικνύουν πως το guilty pleasure δεν κάνει διακρίσεις. Γιατί, τελικά, το τραγούδι που σε κάνει να χαμογελάς, να χορεύεις και να ξεχνάς τα πάντα, είναι πάντα το σωστό, ακόμα κι αν δεν το παραδέχεσαι εύκολα.

Διάβασε επίσης: Πίσω από τα μικρόφωνα του MAD Radio 106,2: Τα πειράγματα και οι αστείες στιγμές των παραγωγών

Δες κι αυτό…