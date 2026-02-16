Το Train Dreams αναδεικνύεται ταινία της χρονιάς στα Spirit Awards

Η ταινία «Train Dreams» ανακηρύχθηκε ταινία της χρονιάς στα Spirit Awards, τα σημαντικότερα βραβεία του ανεξάρτητου κινηματογράφου, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες. Ο Clint Bentley παρέλαβε το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενισχύοντας τη δυναμική του φιλμ ενόψει της απονομής των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου.

Το ιστορικό δράμα, βασισμένο στη νουβέλα του Denis Johnson, αφηγείται τις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η αμερικανική Δύση στις αρχές του 20ού αιώνα μέσα από τη ζωή ενός ξυλοκόπου και εργαζομένου στους σιδηροδρόμους, τον οποίο υποδύεται ο Joel Edgerton. Πέρα από το κορυφαίο βραβείο, η ταινία απέσπασε και τη διάκριση σκηνοθεσίας για τον Clint Bentley καθώς και το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας.

Το «Train Dreams» προβάλλεται στο Netflix από τον Νοέμβριο και βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, όπου θα διαγωνιστεί μεταξύ άλλων με το «Secret Agent». Ο παραγωγός Ted Schwarzman μίλησε για τη φιλοσοφία της ταινίας, δηλώνοντας «Είναι ένα φιλμ που προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι, αλλά ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει και τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά και να κατανοήσουν όλα όσα περιλαμβάνει η ζωή, την αγάπη, τη φιλία, την απώλεια, το πένθος, τη θεραπεία και την ελπίδα».

Στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας, το βραζιλιάνικο «Secret Agent» απέσπασε το αντίστοιχο βραβείο, επικρατώντας μεταξύ άλλων του ισπανικού «Sirāt». Οι δύο παραγωγές αναμένεται να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες και στην τελετή των Όσκαρ, όπου θα διεκδικήσουν διεθνείς διακρίσεις.

