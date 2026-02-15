Screen News 15.02.2026

Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  

Η Charli XCX συνεργάζεται με τον Pete Ohs σε μια ταινία που διαδραματίζεται στη Βαρσοβία μετά από ηφαιστειακή καταστροφή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το πρώτο trailer της ταινίας «Erupcja» δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τη Charli XCX σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους κινηματογραφικούς ρόλους της μέχρι σήμερα. Η νέα δημιουργία του Pete Ohs συνδυάζει δραματικά στοιχεία με προσωπικές αναζητήσεις, ακολουθώντας τη Bethany, την ηρωίδα που υποδύεται η Charli XCX, καθώς περιπλανιέται στη Βαρσοβία μετά από μια ηφαιστειακή έκρηξη που έχει διαταράξει την καθημερινότητα της πόλης.

Στο trailer, η Bethany βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικά διλήμματα και αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση της με τον σύντροφό της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Will Madden. Δίπλα στη Charli XCX εμφανίζονται επίσης οι Lena Góra και Jeremy O Harris, σε μια αφήγηση που εστιάζει περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις παρά στο ίδιο το καταστροφικό γεγονός. Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν ο Pete Ohs μαζί με τους βασικούς πρωταγωνιστές, στοιχείο που ενισχύει τον προσωπικό χαρακτήρα της ιστορίας.

www.instagram.com/charli_xcx

Διάβασε επίσης: Η Kylie Jenner εμφανίζεται ως Charli XCX στο νέο videoclip της τραγουδίστριας

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival την προηγούμενη χρονιά και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Απριλίου. Το «Erupcja», που στα πολωνικά σημαίνει έκρηξη, επιχειρεί να συνδυάσει την ατμόσφαιρα ενός μετακαταστροφικού τοπίου με μια βαθιά συναισθηματική αφήγηση γύρω από την ταυτότητα και τις σχέσεις.

Παράλληλα, η Charli XCX συνεχίζει μια έντονα δημιουργική περίοδο, καθώς συμμετέχει στο mockumentary «The Moment» του Aidan Zamiri, ενώ πρόκειται να εμφανιστεί και στις παραγωγές «Faces of Death» του Daniel Goldhaber, «The Gallerist» της Cathy Yan και «I Want Your Sex» του Gregg Araki. Επίσης, κυκλοφόρησε και το άλμπουμ της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», το οποίο συνοδεύει τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος της Emily Brontë από την Emerald Fennell.

www.instagram.com/charli_xcx

Με το «Erupcja», η Charli XCX επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τη μουσική σκηνή, δείχνοντας ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση και στον χώρο του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Η πρώτη ματιά στην ταινία υποδηλώνει μια πιο εσωστρεφή και κινηματογραφικά ώριμη προσέγγιση, στοιχείο που ενδέχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής της πορείας.

Διάβασε επίσης: Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Charli XCX Erupcja TRAILER Will Madden ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους

Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους

15.02.2026
Επόμενο
Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»

15.02.2026

Δες επίσης

Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα
Cinema

Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα

15.02.2026
Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια
Cinema

Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια

15.02.2026
Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper
Cinema

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

15.02.2026
Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese
Cinema

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

15.02.2026
The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα
Cinema

The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

13.02.2026
Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe
Celeb News

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

13.02.2026
Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»
Cinema

Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

13.02.2026
Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου
Cinema

Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

13.02.2026
Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania
Cinema

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ