Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  

Το πρώτο trailer της ταινίας «Erupcja» δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τη Charli XCX σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους κινηματογραφικούς ρόλους της μέχρι σήμερα. Η νέα δημιουργία του Pete Ohs συνδυάζει δραματικά στοιχεία με προσωπικές αναζητήσεις, ακολουθώντας τη Bethany, την ηρωίδα που υποδύεται η Charli XCX, καθώς περιπλανιέται στη Βαρσοβία μετά από μια ηφαιστειακή έκρηξη που έχει διαταράξει την καθημερινότητα της πόλης.

Στο trailer, η Bethany βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικά διλήμματα και αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση της με τον σύντροφό της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Will Madden. Δίπλα στη Charli XCX εμφανίζονται επίσης οι Lena Góra και Jeremy O Harris, σε μια αφήγηση που εστιάζει περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις παρά στο ίδιο το καταστροφικό γεγονός. Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν ο Pete Ohs μαζί με τους βασικούς πρωταγωνιστές, στοιχείο που ενισχύει τον προσωπικό χαρακτήρα της ιστορίας.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival την προηγούμενη χρονιά και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Απριλίου. Το «Erupcja», που στα πολωνικά σημαίνει έκρηξη, επιχειρεί να συνδυάσει την ατμόσφαιρα ενός μετακαταστροφικού τοπίου με μια βαθιά συναισθηματική αφήγηση γύρω από την ταυτότητα και τις σχέσεις.

Παράλληλα, η Charli XCX συνεχίζει μια έντονα δημιουργική περίοδο, καθώς συμμετέχει στο mockumentary «The Moment» του Aidan Zamiri, ενώ πρόκειται να εμφανιστεί και στις παραγωγές «Faces of Death» του Daniel Goldhaber, «The Gallerist» της Cathy Yan και «I Want Your Sex» του Gregg Araki. Επίσης, κυκλοφόρησε και το άλμπουμ της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», το οποίο συνοδεύει τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος της Emily Brontë από την Emerald Fennell.

Με το «Erupcja», η Charli XCX επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τη μουσική σκηνή, δείχνοντας ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση και στον χώρο του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Η πρώτη ματιά στην ταινία υποδηλώνει μια πιο εσωστρεφή και κινηματογραφικά ώριμη προσέγγιση, στοιχείο που ενδέχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής της πορείας.

